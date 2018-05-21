Худруком театральной школы Табакова стал Владимир Машков

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. В понедельник в Московском театральном колледже Олега Табакова был представлен новый художественный руководитель, им стал Владимир Машков.

Глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский представил нового художественного руководителя. "С сегодняшнего дня, как и полагается по уставу, художественным руководителем театральной школы Табакова становится Владимир Машков",- сказал Кибовский.

Эту новость и педагоги, и студенты колледжа встретили дружными аплодисментами.

"Этот путь через театральную школу и к театру Табакова я проезжал тысячу раз. Ведь именно здесь, именно в этом здании, было общежитие театра-студии Олега Павловича. Именно здесь рождались замечательные идеи, спектакли, здесь было все, что необходимо настоящему театру",- сказал Машков.

Он отметил, что Олег Табаков оставил богатое наследство: это и театральная школа, и подвал, где размещалась "Табакерка", и новый театр на Сухаревской.

"Я не знаю, кто мог оставить такое наследство. Может быть, только Станиславский и Немирович-Данченко", — сказал Машков.

"Мы должны быть внимательными к тому, о чем говорил наш мастер. Ведь это прекрасно, что педагоги передают свои опыты и знания через руку Олега Табакова, который передавал через руку Василия Топоркова, а тот — через руку Станиславского", — добавил он.

Машков выразил пожелание, чтобы артисты театра-студии Табакова приняли живейшее участие в жизни школы, отметив, что театр и школа — это один мир.

Театральный колледж Олега Табакова — это уникальная школа-пансион, где обучаются актерскому мастерству талантливые дети со всей России.

Возглавлявший МХТ и "Табакерку" народный артист СССР Олег Табаков скончался 12 марта на 83-м году жизни. В апреле художественным руководителем Московского театра Табакова — знаменитой "Табакерки" — стал народный артист России Владимир Машков.