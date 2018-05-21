Мечты сбываются. Участники "Ты супер!" рассказали, как изменилась их жизнь

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. После четырех месяцев репетиций и концертов проект "Ты супер!" телеканала НТВ подходит к концу. Впереди финал. 26 мая станет известно имя победителя второго сезона международного вокального конкурса для талантливых детей, оставшихся без попечения родителей.

Уникальный проект "Ты супер!" стартовал два года назад на канале НТВ при поддержке международного информационного агентства и радио Sputnik. Конкурс полюбился зрителям — на сайте телекомпании НТВ и официальном YouTube канале просмотры эпизодов шоу собрали более чем 125 миллионов просмотров — и был признан одним из лучших проектов отечественного телевидения.

© Фото : PR НТВ Участники шоу "Ты супер!" © Фото : PR НТВ Участники шоу "Ты супер!"

Участниками второго сезона 82 ребенка из 13 стран, которых выбрали из 1500 заявок. Юные исполнители прилетели в столицу из разных уголков России, а также из стран СНГ и Балтии: Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Латвии, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Эстонии и Южной Осетии. Впервые в проекте участвовали ребята из Германии и Сирии. Проект поддержали своим присутствием более 30 звёзд отечественного кино и шоу бизнеса: Лолита, Кети Топурия (Группа А-студио), Валерий Сюткин, "Город 312", Борис Грачевский, Наталья Подольская, Людмила Толкалина, Сергей Шакуров и другие.

Из 82 участников до полуфинала дошли только 20. А в минувшую субботу определился список финалистов — в него вошли 11 детей.

Александра Кирильчук (Таганрог, Ростовская область), 11 лет

Саша занимается вокалом с детства и регулярно ездит вместе с тетей на музыкальные фестивали и конкурсы. Конкурсантка также учится игре на фортепиано, занимается танцами и увлекается тележурналистикой. Ее мечта — попасть на "Евровидение".

"Я недавно слушала свои выступления в родном Таганроге и поняла, что только на проекте я научилась петь. Очень трудные были репетиции к полуфиналу, мне нужно быть петь в рок-жанре при том, что я большую часть жизни пела народные песни. Но я старалась!"

© PR НТВ Участница шоу "Ты супер!" Александра Кирильчук © PR НТВ Участница шоу "Ты супер!" Александра Кирильчук

Александра Панкратова (ст. Азовская, Краснодарский край), 15 лет

Саша с шести лет занимается вокалом. Помимо музыки увлекается историей Древнего Египта, рисованием, пляжным волейболом и кулинарией. В будущем конкурсантка хочет стать солисткой Кубанского казачьего хора. Ее заветная мечта — найти родную сестру.

"Моя бабушка работает в Доме культуры. И однажды она взяла меня с собой. Там пели песню. И директор спросил, что ты об этой песне думаешь. Я не только ответила, что знаю её, но и пропела. После этого директор пригласила меня спеть на концерте. Мне было 6 лет, у меня дрожали руки, и чтобы этого не было видно, мне дали букет цветов".

Богдан Вандышев (Москва), 16 лет

Богдан увлекался музыкой с раннего детства. В школе искусств он выбрал две специальности — вокал и фортепиано. До 3-го класса Богдан учился в Казани, а после переезда с мамой в столицу продолжил обучение в Москве. У мамы не всегда получалось платить за квартиру, приходилось часто переезжать, из-за чего Богдан сменил очень много школ — и общеобразовательных, и музыкальных.

В 2014 году сбылась его мечта — он поступил в Государственное музыкальное училище эстрадного и джазового искусства (ГМУЭДИ). Во время обучения втором курсе, случилось страшное: умер самый близкий человек — мама. Сейчас свои выступления он посвящает ей.

"Моя жизнь здесь навсегда изменилась. Прежде, выходя на сцену, я думал, что главное — взять ноту, что-то технически выполнить. Я совершенно не думал о своем образе. Но педагоги "Ты супер!" объяснили, что артист — это совокупность всего".

© Фото : НТВ PR Актер Антон Васильев и певец Богдан Вандышев на съемках проекта "Ты супер!" © Фото : НТВ PR Актер Антон Васильев и певец Богдан Вандышев на съемках проекта "Ты супер!"

Василина Пономарева (Барахан, Бурятия), 9 лет

О Василине заботятся родители отца, который работает в другом городе. Девочка называет бабушку мамой. Василина общительная, доброжелательная, артистичная, у неё прекрасное чувство юмора. Юная вокалистка с вдохновением читает стихи наизусть, хорошо поёт, рисует и танцует. Когда на проекте ребятам предлагали передать привет их родным и землякам, Василина обратилась к начальнику своего папы и попросила его отпустить отца в отпуск, поскольку она очень скучает по нему.

"Когда я поняла, что у меня талант к пению, я сказала об этом маме. И она поддержала меня. Я думаю, что талант человека похож на цветок, и ему нужно дать раскрыться. Некоторые таланты спрятаны, им нужно больше времени. Вот мне дали время и возможность".

На конкурсе у Василины сбылась мечта — спеть дуэтом с любимым певцом Алексеем Воробьевым. Также Василина приняла участие в съёмках "Квартирника НТВ у Маргулиса".

© Фото : предоставлено телекомпанией НТВ Василина Пономарёва и Алексей Воробьёв на съемках шоу "Ты супер!" © Фото : предоставлено телекомпанией НТВ Василина Пономарёва и Алексей Воробьёв на съемках шоу "Ты супер!"

Вера Ярошек (Белоруссия), 16 лет

Вера любит всё необычное, поэтому при поступлении в музыкальную школу она остановила свой выбор на старинном струнном инструменте под названием цимбала. Также девушка играет на фортепиано. В будущем Вера планирует связать свою жизнь с музыкой и стать профессиональным артистом.

"Сначала я пошла учиться по классу цимбалы. Мне нравится этот инструмент — он издаёт очень приятный звук. Я отдала пять лет этому инструменту, а потом решила освоить фортепиано. Здесь, на проекте. я чувствую, что стала гораздо лучше петь, потому что мы очень много времени уделяем занятиям по вокалу".

© Фото : PR НТВ Участники шоу "Ты супер!" © Фото : PR НТВ Участники шоу "Ты супер!"

Владимир Скрипаль (Лениногорск, Татарстан), 18 лет

Владимир серьезно занимается вокалом уже семь лет. Сейчас он учится в музыкальном педагогическом колледже. В дальнейшем запоминающийся участник шоу хотел бы перейти в музыкальный колледж в Казани — на отделение вокала. Помимо музыки Володя увлечён кулинарией — его талант по достоинству оценивают близкие! Его заветная мечта связана с семьей: он очень хотел бы, чтобы приемная мама и родная стали подругами. Именно на проекте "Ты супер!" исполнилась самая большая мечта Володи — он встретился с папой.

"Все, что произошло на проекте — следующий этап в моей жизни. Я очень многому научился у педагогов, которые с нами работали. Во-первых, правильному вокалу, а во-вторых, тому, как вести себя на сцене. Раньше я не был настолько раскрепощенным, а сейчас могу более тщательно подобрать подходящий сценический образ для выступления".

© Фото : PR НТВ Джефф Монсон и Володя Скрипаль на проекте "Ты супер!" © Фото : PR НТВ Джефф Монсон и Володя Скрипаль на проекте "Ты супер!"

Диана Анкудинова (Тольятти, Самарская область), 14 лет

В свои 14 лет Диана пережила не одну трагедию, но, несмотря на удары судьбы, осталась доброй и жизнерадостной. Она с раннего детства занимается вокалом.

На проекте удивительная начинающая певица хотела попробовать исполнить рок- и джаз-композиции. За время проекта у Дианы появилось множество поклонников. Видеоролики с ее выступлениями на конкурсе "Ты супер!" набрали более 20 миллионов просмотров в интернете. Это больше, чем у всех других участников проекта.

"Сейчас, в преддверии финала, я понимаю, что испытала, наверное, все эмоции, которые я могла вообще испытать. На проекте я нашла очень много друзей, которые меня понимают и помогут в трудную минуту. Конечно, конкурс "Ты супер!" дал мне очень многое: и опыт, и узнаваемость, и поклонников в интернете".

© Фото : PR НТВ Диана Анкудинова на конкурсе "Ты супер!" © Фото : PR НТВ Диана Анкудинова на конкурсе "Ты супер!"

Зеновия Сверчкова (Армавир, Краснодарский край), 15 лет

Зеновия — разносторонняя личность: с двенадцати лет занимается вокалом, любит джаз, рок, соул и блюз, а также играет в баскетбол и волейбол, учится играть на ударных инструментах, берет уроки театрального мастерства.

"Когда я приехала на проект, я думала, что я очень крута! Но потом запел один участник, потом другой, потом Диана Анкудинова приехала, и я поняла, что мне нужно многому учиться. И первые занятия с педагогом по вокалу были непростыми! Я показывала, какая я крутая, а она мне говорила: "перестань, нужно просто работать".

Роман Дружинин (Бородино, Красноярский край), 17 лет

Участник первого сезона международного вокального конкурса "Ты супер!". После того, как он покинул проект в первом сезоне, начинающий артист смог повторно вернуться на шоу.

После смерти мамы трехлетний Рома попал в детский дом. Проект подарил ему возможность пройти генетический тест и узнать свою национальность.

"Я безумно рад быть участником "Ты супер!". Я никогда не получал такого моря позитивных эмоций. На проекте у меня появилось много друзей. К сожалению, я не прошел в последний тур на первом сезоне, но я поставил себе цель и добился ее. Очень принято, что я в финале!"

© Фото : Пресс-служба НТВ Участник Международного детского вокального конкурса "Ты супер!" Роман Дружинин © Фото : Пресс-служба НТВ Участник Международного детского вокального конкурса "Ты супер!" Роман Дружинин

Сатеник Геворгян (Армения), 14 лет

Сатеник поет с семи лет — исполняет как народные, так и классические произведения. Музыка является ее главным увлечением. Даже когда педагог по вокалу не дает никаких заданий, она сама находит то, что ей по душе, и разучивает.

"Мне запомнился каждый день из этих четырех месяцев, которые я провела на проекте. Правда, я привязана к дому и очень скучаю… Сначала я думала, что нужно продержаться до первого тура, потом до второго. А теперь я уже финалистка, и это невероятно".

© Фото : PR НТВ Участница конкурса "Ты супер!" Сатеник Геворгян и певец и композитор Игорь Саруханов © Фото : PR НТВ Участница конкурса "Ты супер!" Сатеник Геворгян и певец и композитор Игорь Саруханов

Эльвира Яхьева (Махачкала, Дагестан), 13 лет

Эльвира с детства учится в школе искусств, занимается музыкой, обожает танцевать. Она не только творческий, но и уверенный, целеустремленный человек, который не боится трудностей. Когда девочке был всего год, ее мама повторно вышла замуж и уехала в другую страну. С тех пор опекуном Эльвиры является родная тетя. Эльвира продолжает видеться с матерью, но всегда надеется только на себя. Она мечтает о путешествиях и очень хочет побывать в разных странах.

"Я хотела играть на скрипке и пришла в музыкальную школу. Там сказали, что набор закончен и предложили мне пойти на вокал, но на следующий год. Ну я и пришла через год, и запела."

Кроме главной награды и титула победителя, в проекте есть приз зрительских симпатий. Кому он достанется, станет понятно по итогам онлайн-голосования, запущенного с первого выпуска программы на сайте НТВ. Получить приз зрительских симпатий может любой из участников, набравший наибольшее количество голосов.

Впрочем, победителя шоу тоже выберут телезрители, но только с помощью sms-голосования. Заключительный тур международного вокального конкурса "Ты супер!", в котором участвуют талантливые дети, оставшиеся без попечения родителей, состоится в субботу, 26 мая, в 20:00 на НТВ.