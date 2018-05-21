Театральные премьеры июня: "Безымянная звезда" и "Царская невеста"

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Наталия Курова. Июнь — месяц фестивальный – музыкальные, театральные, литературные фестивали пройдут в разных городах России. Этот месяц не так богат премьерами, как май, но все же есть чем порадовать театралов.

Грымов представит свою версию знаменитой пьесы Максима Горького "На дне", а режиссер Марат Гацалов — премьеру "Утопия" по пьесе Михаила Дурненкова.

Большой театр

Большой театр в мае выступает с гастролями в Китае и Корее, и по возвращению, только в июле под конец сезона будет готов представить завершающую премьеру — "Богему" Пуччини и юбилейный вечер в честь великого Мариуса Петипа. Но еще 31 мая и 1 июня в Большом состоится гала-концерт звезд мирового балета, посвященный 200-летию со дня рождения Петипа.

Мариинский театр

В "Мариинке" в июне проходит всемирно известный фестиваль "Звезды белых ночей". И в самом начале месяца — 2 июня на сцене Концертного зала состоится спектакль Приморской сцены Мариинского театра — опера Игоря Стравинского "Мавра" в режиссуре Вячеслава Стародубцева.

Центральным событием июньской афиши станет премьера оперы Николая Римского-Корсакова "Царская невеста" в режиссуре Александра Кузина. Премьера состоится 21 и 24 июня на сцене Мариинский-2. В основу сюжета оперы положена драма Льва Мея, повествующая о событиях третьей женитьбы царя Ивана Грозного. Не претендуя на документальную точность, опера раскрывает характеры героев, оказавшихся в драматических обстоятельствах.

Концерт дуэта ведущих музыкантов современности: бас-баритона Маттиаса Гёрне и лауреата премии "Грэмми" Даниила Трифонова состоится в Концертном зале "Мариинки" 11 июня. 12 июня пианист выступит с Симфоническим оркестром Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.

Пятнадцатого июня на исторической сцене Мариинского театра опера Джузеппе Верди "Макбет" прозвучит в исполнении Анны Нетребко, Юсифа Эйвазова и Владислава Сулимского. За дирижерским пультом – маэстро Гергиев.

К 100-летию со дня рождения Леонарда Бернстайна в концертном исполнении прозвучит оперетта "Кандид". За дирижерский пульт в этот вечер встанет музыкальный директор American Symphony Orchestra Леон Берстайн.

ТЕАТР "ШДИ"

В театре "Школа драматического искусства" в конце июня режиссер Александр Огарев представит свою версию популярной пьесы Михаила Себастиана "Безымянная звезда". Многие видели и помнят знаменитый фильм Михаила Козакова с Анастасией Вертинской и Игорем Костолевским в главных ролях.

Пьеса написана в 1942 году румынским писателем, носившим желтую звезду и жившим в гетто.

По словам режиссера, он в этом сюжете увидел грустную сказку для взрослых о вспыхнувшей любви и ее невозможности, притчу о посвященных людях, наделенных знанием о неочевидных вещах. В этот круг была допущена и Мона, не подозревающая о невидимых внешнему зрению тайнах бытия. Это приносит ей радость открытий и влюбленность, но завершается все трагическим выбором героини.

О двух возможных путях – горизонтальном и вертикальном – размышляет Александр Огарев над пьесой румынского автора. Премьера состоится 20 июня.

Театр Наций

Марат Гацалов, известный своими неординарными постановками, после спектакля "Дыхание" вновь работает в театре Наций. На этот раз предмет его размышлений — пьеса Михаила Дурненкова "Утопия".

Это новая пьеса одного из самых интересных современных драматургов, с которым Гацилов встречается не впервые. Он дебютировал как режиссер пьесой этого автора "Хлам", затем была постановка пьесы Дурнекова "Экспонаты" в Прокопьевском драматическом театре, которая принесла режиссеру его первую "Золотую Маску".

Герои — жители глубинки, у которых почти не осталось надежды. Осталась только "Утопия" — старое горевшее кафе, которое вдруг решил возродить некий бизнесмен из Москвы. Жители хотят и готовы сделать лучше, но их инициатива резко пресекается хозяином.

Изменились ли мы с тех самых 90-х, возможно ли сегодня вернуться назад – вот об этом размышляют создатели спектакля. Премьера состоится 20 июня.

Электротеатр Станиславский



В пространстве Малой сцены Электротеатра состоится премьера спектакля "Достоевский FM". Дебютный спектакль Александра Никитина построен на комбинации из текстов Достоевского, Пушкина и Моцарта. В нем использованы фрагменты романов "Идиот" и "Бесы" Достоевского, пушкинского "Моцарта и Сальери", а также писем Моцарта. Все это собрано под "шапкой" концерта – как если бы музыкант взял для исполнения несколько сонат.

Жанр постановки режиссер определил, как "драматический концерт", который позволяет слушать все эти тексты как своего рода музыку.

В спектакле – три части, три героя и три автора. Все это происходит в сопровождении радиотрансляции и голоса диктора, объявляющего следующий "номер". В спектакле заняты: Олег Курлов, Правел Кравец, Евгений Капустин, Юрий Дуванов, Вера Кузнецова.

Премьерные показы пройдут 16, 17 и 18 июня.

Театр "Модерн"

Театр "Модерн" представит в июне спектакль по знаменитой пьесе Максима Горького "На дне" к 150-летию со дня рождения писателя. Спектакль ставит художественный руководитель театра Юрий Грымов. Премьера состоится 7 июня.

"Я, как и в работе над Шекспиром, полностью сохраняю авторский текст. Но я думаю, что, если бы Горький сегодня писал эту пьесу, тема была бы та же, только среда другая. Поэтому оставляя все проблемы и темы, поставленные автором, у меня все происходит не в ночлежке, а на Рублевке, где живут не нищие, а самые богатые люди. И это подчеркивает духовное падение общества. Если у Горького проблемы из-за отсутствия денег, то у меня в спектакле из-за изобилия денег сомнительного происхождения", — сказал РИА Новости Грымов.

Театр "Практика"



В Московском театре "Практика", который недавно возглавил известный актер и режиссер Дмитрий Брусникин, в июне премьера по пьесе Михаила Дурненкова "Война еще не началась". Премьера намечена на 27 июня. Свободолюбивый, пацифисткий, абсурдисткий спектакль – так его позиционирует театр. Спектакль — буффонада о ежедневной войне вокруг нас в постановке режиссера Семена Александровского.

"Мне кажется, что это очень важная работа, и по содержанию, и по теме, и по предложению, — считает худрук театра Дмитрий Брусникин. – Потому что количество агрессии просто зашкаливает в нашем мире, в нашем обществе. О том, как война растворилась в нашей жизни, как она поселилась и живет прямо рядом с нами. Тем не менее, Семен Александровский придумал такую форму, что это не тяжелое зрелище".

Эта пьеса Дурненкова для трех актеров, состоящая из 12 диалогов. В ней практически отсутствуют какие-либо ремарки: мы не знаем, когда и где происходят эти диалоги.

МХТ им. Чехова и СТИ



Хочу сказать еще о двух премьерах, которые завершают месяц май, а потому смотреть как раз можно будет эти спектакли в июне. Так случилось, что МХТ им. Чехова, который возглавил Сергей Женовач, и "СТИ" под его же руководством выпускают одновременно две постановки по чеховским "Трем сестрам".

В Студии театрального искусства сам Женовач представит свою версию, а в МХТ – Константин Богомолов – эта работа была запланирована еще при Табакове.

Что касается Сергея Васильевича, то работу этого Мастера — всегда досконально продуманную, прочувствованную, по-настоящему исповедальную — ожидают с особым нетерпением. Он не очень любит распространяться до премьеры, и все же…

"Три сестры" — это, может быть, самая жесткая и трагическая история, рассказанная Чеховым. Как Маша говорит о Вершинине — "он казался мне сначала странным, потом я жалела его… потом полюбила…". Так можно сказать о всех персонажах этой пьесы. Сначала они кажутся странными, потом начинаешь их жалеть, сочувствовать, понимать. И в итоге любишь их со всеми их слабостями, заблуждениями, откровениями…. Без любви не может быть этой пронзительной истории", — поделился своими мыслями о пьесе режиссер накануне премьеры, которая состоится 27 мая.

Богомолов ставит свои "Три сестры" с молодой командой.

"Это было для меня принципиально важно, я хотел поработать именно с молодыми, далекими от той реальности, о которой рассказывает Чехов в своей пьесе. Не будет философствования, символизма и абстракции. Это будет искренняя попытка сделать предельно естественно в моем понимании современного театра", — сказал режиссер премьеры.

Богомолов отметил, что строго следовал чеховскому тексту. "Не будет добавлений и переписывания, только небольшие сокращения", — сказал режиссер.

Премьера намечена на 30 мая.

Московская филармония

В июне состоится российская премьера оперы Генделя "Оттон". 21 июня в Концертном зале им. Чайковского впервые в России прозвучит эта опера. Для исполнения приглашены звезды мировой сцены: Анна Бонитатибус (меццо-сопрано), Марианна Беата Килланд (меццо-сопрано), Джоан Ланн (сопрано), Ромина Бассо (контральто), Юрий Миненко (контратенор) и Александр Миминошвили (бас-баритон).

В проекте участвует Государственный академический камерный оркестр России. За дирижерским пультом маэстро Кристофер Мулдс, который в 2009 и 2011 году с успехом провел российские премьеры опер Генделя "Орландо" и "Ариодант" в рамках абонемента Московской филармонии.