Британец Эд Ширан признан "лучшим артистом" по версии журнала Billboard

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Британский музыкант Эд Ширан получил награду как "лучший артист" на церемонии вручения премии Billboard Music Awards в Лас-Вегасе, которую ежегодно проводит музыкальный журнал Billboard.

За победу в этой категории боролись канадский хип-хоп исполнитель Дрейк, получивший ее в прошлом году, американский рэпер Кендрик Ламар, американский исполнитель Бруно Мар, и певица из США Тейлор Свифт.

Ширан также завоевал награду как лучший исполнитель среди мужчин, был признан лучшим артистом, песни которого звучат по радио, и самым продаваемым музыкантом. Его песня Shape of You стала "лучшим радиохитом".

Автор-исполнитель и актер Эд Ширан в прошлом году за свои достижения в области музыки стал кавалером почетного Ордена Британской империи. Он получил известность после выхода дебютного альбома под названием "+" в 2011 году. Через три года его пластинка "X" была названа "Лучшим британским альбомом" на церемонии вручения музыкальных премий BRIT Awards. В этом году Эд Ширан стал лауреатом музыкальной премии Brit Awards в номинации "мировое признание".