Скончалась американская актриса, сыгравшая в мюзикле "Целуй меня, Кэт"

Актеры Альфред Дрейк и Патриша Морисон в фильме Целуй меня, Кэт

Актеры Альфред Дрейк и Патриша Морисон в фильме Целуй меня, Кэт

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Бродвейская и голливудская актриса Патриша Морисон скончалась в американском Лос-Анджелесе в возрасте 103 лет, пишет журнал Hollywood Reporter.

Как сообщил изданию представитель актрисы, она скончалась в воскресенье в своем доме в результате естественных причин.

Одной из самых успешных работ в карьере актрисы является бродвейский мюзикл "Целуй меня, Кэт". Кроме того, она известна по роли в американском художественном фильме Роя Уильяма о Шерлоке Холмсе "Прелюдия к убийству".