Музей Победы в "Ночь музеев" принял более десяти тысяч посетителей

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Более 10 тысяч человек посетили Музей Победы в Москве в рамках акции "Ночь музеев", сообщила пресс-служба музея.

Накануне музеи по всему миру отметили Международный день музеев, в России уже несколько лет к этому празднику посвящена акция "Ночь в музее", которая традиционно проводится в выходные. В этом году организаторы предложили музеям подготовить мероприятия на тему "Шедевры из запасников".

"Акцию "Ночь музеев" в Музее Победы посетили 11 тысяч человек. Основной наплыв гостей в музее был вечером, самые стойкие посетители до 6 утра смотрели фильм "Ликвидация" в большом киноконцертном зале", — говорится в сообщении.

По словам директора музея Александра Школьника, которые приводит пресс-служба, организаторы подготовили специальную программу, чтобы зрители увидели что-то необычное и интригующее. "И судя по тому, что Музей Победы до утра был полон посетителей, нам это удалось", — отметил он.