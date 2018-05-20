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Культура

Музей Победы в "Ночь музеев" принял более десяти тысяч посетителей

10:4820.05.2018
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CC BY 2.0 / Bernt Rostad / Музей Победы в МосквеМузей Победы в Москве. Архивное фотоМузей Победы в Москве. Архивное фото
CC BY 2.0 / Bernt Rostad / Музей Победы в Москве

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Более 10 тысяч человек посетили Музей Победы в Москве в рамках акции "Ночь музеев", сообщила пресс-служба музея.

Открытие выставки Александр Печерский как символ сопротивления фашизму в Музее Победы в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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В Музее Победы открыли выставку, посвященную лидеру восстания в "Собиборе"
Накануне музеи по всему миру отметили Международный день музеев, в России уже несколько лет к этому празднику посвящена акция "Ночь в музее", которая традиционно проводится в выходные. В этом году организаторы предложили музеям подготовить мероприятия на тему "Шедевры из запасников".

"Акцию "Ночь музеев" в Музее Победы посетили 11 тысяч человек. Основной наплыв гостей в музее был вечером, самые стойкие посетители до 6 утра смотрели фильм "Ликвидация" в большом киноконцертном зале", — говорится в сообщении.

По словам директора музея Александра Школьника, которые приводит пресс-служба, организаторы подготовили специальную программу, чтобы зрители увидели что-то необычное и интригующее. "И судя по тому, что Музей Победы до утра был полон посетителей, нам это удалось", — отметил он.

Как украсят Москву ко Дню Победы
© Комплекс городского хозяйства МосквыНа Лубянской площади в самом центре Москвы можно будет увидеть необычную конструкцию "Лица Победы" из 16 экранов, на которых будут показывать портреты героев войны.

На экранах будут сменяться военные архивные фотографии с изображением лиц самых разных людей – как военных начальников, так и неизвестных солдат.Как украсят Москву ко Дню Победы
© Комплекс городского хозяйства Москвы
На Лубянской площади в самом центре Москвы можно будет увидеть необычную конструкцию "Лица Победы" из 16 экранов, на которых будут показывать портреты героев войны.

На экранах будут сменяться военные архивные фотографии с изображением лиц самых разных людей – как военных начальников, так и неизвестных солдат.
© Комплекс городского хозяйства МосквыДля проекта на Лубянской площади было использовано порядка 300 репортажных фотографий из военных архивов, среди которых как кадры, обошедшие весь мир, так и малоизвестные фотографии.

Вес этой монументальной конструкции составляет 32 тонны, ее высота достигает 20 метров, а ширина в основании – 12 метров.Как украсят Москву ко Дню Победы
© Комплекс городского хозяйства Москвы
Для проекта на Лубянской площади было использовано порядка 300 репортажных фотографий из военных архивов, среди которых как кадры, обошедшие весь мир, так и малоизвестные фотографии.

Вес этой монументальной конструкции составляет 32 тонны, ее высота достигает 20 метров, а ширина в основании – 12 метров.
© Комплекс городского хозяйства МосквыНа Поклонной горе к празднику будет установлена специальная декоративная конструкция под названием "Живой огонь". В прошлом году она размещалась на Лубянской площади, а в этом году переедет на Поклонку.

Конструкция высотой 20 метров, установленная на основание в виде звезды диаметром 15 метров, состоит из лент, которые в динамике символизируют Вечный огонь.Как украсят Москву ко Дню Победы
© Комплекс городского хозяйства Москвы
На Поклонной горе к празднику будет установлена специальная декоративная конструкция под названием "Живой огонь". В прошлом году она размещалась на Лубянской площади, а в этом году переедет на Поклонку.

Конструкция высотой 20 метров, установленная на основание в виде звезды диаметром 15 метров, состоит из лент, которые в динамике символизируют Вечный огонь.
© Комплекс городского хозяйства МосквыТакже на Поклонной горе появится конструкция, которую еще никогда не устанавливали в Москве. Она состоит из прожекторов мощностью 7 кВт каждый. Луч бьет на расстояние более 500 метров.

Во время работы объекта лучи первые 15 минут имитируют работу зенитных прожекторов, потом 1 минуту стоят вертикально вверх, символизируя минуту молчания, после чего режим работы повторяется.

Такие конструкции появятся не только на Поклонной горе. Они будут установлены на Кремлевской, Краснопресненской, Лужнецкой, Фрунзенской и Московской набережных, а также на Тверской заставе.Как украсят Москву ко Дню Победы
© Комплекс городского хозяйства Москвы
Также на Поклонной горе появится конструкция, которую еще никогда не устанавливали в Москве. Она состоит из прожекторов мощностью 7 кВт каждый. Луч бьет на расстояние более 500 метров.

Во время работы объекта лучи первые 15 минут имитируют работу зенитных прожекторов, потом 1 минуту стоят вертикально вверх, символизируя минуту молчания, после чего режим работы повторяется.

Такие конструкции появятся не только на Поклонной горе. Они будут установлены на Кремлевской, Краснопресненской, Лужнецкой, Фрунзенской и Московской набережных, а также на Тверской заставе.
© Комплекс городского хозяйства МосквыНа площади у Триумфальной арки появится стела в форме звезды, высотой более 11 метров.

Она выполнена в виде 20 флагштоков с жестко закрепленными флаговыми полотнищами, которые создают силуэт звезды.

Зайдя внутрь конструкции и подняв голову к небу, посетители смогут увидеть пролетающую стаю журавлей – это проекция на экран, размещенный в верхней части стелы. Как украсят Москву ко Дню Победы
© Комплекс городского хозяйства Москвы
На площади у Триумфальной арки появится стела в форме звезды, высотой более 11 метров.

Она выполнена в виде 20 флагштоков с жестко закрепленными флаговыми полотнищами, которые создают силуэт звезды.

Зайдя внутрь конструкции и подняв голову к небу, посетители смогут увидеть пролетающую стаю журавлей – это проекция на экран, размещенный в верхней части стелы.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкКроме того, на фасаде здания Музея Победы на Поклонной горе в день праздника будет транслироваться тематические видеоизображения традиционных символов Победы – воинских орденов, архивных фотографий, "Вечного огня", солдатских писем.Премьера 3D-инсталляции Дорога к Победе
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Кроме того, на фасаде здания Музея Победы на Поклонной горе в день праздника будет транслироваться тематические видеоизображения традиционных символов Победы – воинских орденов, архивных фотографий, "Вечного огня", солдатских писем.
© Комплекс городского хозяйства МосквыВ рамках праздничной программы в городе на разных площадках будет проводиться показ видеомэппинга, приуроченного к Дню Победы.

Его можно будет увидеть на входной центральной арке ЦПКиО им. М. Горького, на фасаде здания Центрального Академического Театра Российской Армии, а также на фасаде павильона "Рабочий и колхознице" на ВДНХ.Как украсят Москву ко Дню Победы
© Комплекс городского хозяйства Москвы
В рамках праздничной программы в городе на разных площадках будет проводиться показ видеомэппинга, приуроченного к Дню Победы.

Его можно будет увидеть на входной центральной арке ЦПКиО им. М. Горького, на фасаде здания Центрального Академического Театра Российской Армии, а также на фасаде павильона "Рабочий и колхознице" на ВДНХ.
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