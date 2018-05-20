Музей Победы в "Ночь музеев" принял более десяти тысяч посетителей

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Более 10 тысяч человек посетили Музей Победы в Москве в рамках акции "Ночь музеев", сообщила пресс-служба музея.
"Акцию "Ночь музеев" в Музее Победы посетили 11 тысяч человек. Основной наплыв гостей в музее был вечером, самые стойкие посетители до 6 утра смотрели фильм "Ликвидация" в большом киноконцертном зале", — говорится в сообщении.
По словам директора музея Александра Школьника, которые приводит пресс-служба, организаторы подготовили специальную программу, чтобы зрители увидели что-то необычное и интригующее. "И судя по тому, что Музей Победы до утра был полон посетителей, нам это удалось", — отметил он.
На экранах будут сменяться военные архивные фотографии с изображением лиц самых разных людей – как военных начальников, так и неизвестных солдат.
Вес этой монументальной конструкции составляет 32 тонны, ее высота достигает 20 метров, а ширина в основании – 12 метров.
Конструкция высотой 20 метров, установленная на основание в виде звезды диаметром 15 метров, состоит из лент, которые в динамике символизируют Вечный огонь.
Во время работы объекта лучи первые 15 минут имитируют работу зенитных прожекторов, потом 1 минуту стоят вертикально вверх, символизируя минуту молчания, после чего режим работы повторяется.
Такие конструкции появятся не только на Поклонной горе. Они будут установлены на Кремлевской, Краснопресненской, Лужнецкой, Фрунзенской и Московской набережных, а также на Тверской заставе.
Она выполнена в виде 20 флагштоков с жестко закрепленными флаговыми полотнищами, которые создают силуэт звезды.
Зайдя внутрь конструкции и подняв голову к небу, посетители смогут увидеть пролетающую стаю журавлей – это проекция на экран, размещенный в верхней части стелы.
Его можно будет увидеть на входной центральной арке ЦПКиО им. М. Горького, на фасаде здания Центрального Академического Театра Российской Армии, а также на фасаде павильона "Рабочий и колхознице" на ВДНХ.