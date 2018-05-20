Японский режиссер Корэеда собирается продолжить снимать фильмы про семью

КАНН, 20 мая — РИА Новости. Обладатель Золотой пальмовой ветви Каннского фестиваля японский режиссер Хирокадзу Корэеда заявил, что продолжит снимать фильмы про семью.

В фильме Корэеда "Магазинные воришки", который получил Золотую пальмовую ветвь, рассказывается про необычную семью в современной Японии, которая находит на улице маленькую девочку и решают оставить ее у себя.

"Это правда, что я расту с каждым своим фильмом и то, что я делаю фильмы про семью. С возрастом у меня изменилось видение семьи, того, какой она может быть. И я продолжу снимать фильмы про семью, так как у меня всегда разные мысли по этому вопросу", — сказал Корэеда журналистам.

Он отметил, что какие-то моменты в фильме были вдохновлены его личным опытом. В детстве у него не было своей комнаты, он жил в шкафу и хранил там все свои вещи, наблюдая оттуда за взрослым миром.