В Самаре открыли музей Эльдара Рязанова

САМАРА, 19 мая — РИА Новости. Музей режиссера Эльдара Рязанова открыли в субботу на его родине в Самаре, сообщает корреспондент РИА Новости.

Первые экскурсии в музее пройдут в субботу в 19.00 (18.00 мск), с 20 мая музей будет работать в штатном режиме с 10.00 до 18.00. Музей расположился в здании на улице Фрунзе, 120, построенном в 1899-1902 годах — памятнике архитектуры регионального значения. На первом этаже дома, где будущий режиссер провел первый месяц жизни и куда вернулся в августе 1941 года, создана музейно-мемориальная экспозиция, отражающая факты биографии Рязанова. Центральное место в экспозиции занимает мемориальная комната семьи режиссера, наполненная предметами, передающими атмосферу времени, когда в ней жил Рязанов.

В перспективе — развитие музея на втором и третьем этажах. Согласно концепции, на втором этаже будет располагаться экспозиция, посвященная творчеству Рязанова как режиссера, писателя, поэта, ведущего "Кинопанорамы". На третьем этаже появится кинозал на 100 мест, где будут показывать фильмы Рязанова.

"Это не приветственное слово, это объяснение в любви. Я хочу сказать, что вообще такого не бывает… То, что музей открывается фактически через 2,5 года после ухода Эльдара Александровича, это факт сам по себе уникальный… Низко кланяюсь всем, кто любит Эльдара Александровича, всем, кто хранит его память… Поздравляю вас с открытием музея", — сказала на открытии памятника вдова режиссера Эмма Абайдуллина. После перерезания ленточки она по известной кинотрадиции разбила тарелку "на счастье" у входа в музей.

Дочь режиссера Ольга Рязанова рассказала на открытии, что отец очень любил Самару и в последние годы его "тянуло" в этот город. "Он заходил в этот дом, хотел посмотреть на эту квартиру, но, к сожалению, здесь не оказалось жильцов, и он сюда не попал… Я крайне удивлена, что за такое короткое время здесь успели создать такое уникальное музейное пространство с аутентичными экспонатами, уникальными вещами и предметами. Я узнала много нового об истории своей семьи, то, чего я не знала до того, как посмотрела сегодня эту экспозицию. Я благодарна всем самарцам за любовь к моему папе, за то, с каким вниманием вы относитесь к его памяти", — добавила Рязанова.

Рядом с музеем в день его открытия в сквере Эльдара Рязанова организована праздничная программа, посвященная Международному дню музеев. Здесь прозвучит музыка из любимых рязановских фильмов, а известные самарцы поделятся воспоминаниями о личных встречах с режиссером. Завершится вечер просмотром фильма "Невероятные приключения итальянцев в России", которому в этом году исполняется 45 лет.

Эльдар Рязанов родился в Самаре 18 ноября 1927 года. Режиссер скончался 30 ноября 2015 года на 89-м году жизни. Народный артист СССР Эльдар Рязанов — российский и советский кинорежиссер, сценарист, актер, педагог, телеведущий, писатель, поэт, драматург. Автор фильмов "Карнавальная ночь", "Берегись автомобиля", "Ирония судьбы, или с легким паром", "Служебный роман", "Гараж", "Вокзал для двоих", "Жестокий романс".