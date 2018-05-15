Центр Шемякина откроет выставку на тему "забинтованная фигура в искусстве"

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Выставка "Пеленание, бинтование, укутывание в искусстве", которая открывается 18 мая в Санкт-Петербурге, впервые соберет около 600 изображений на эту тему — от произведений, датируемых III тысячелетием до нашей эры, до арт-объектов наших дней, рассказал журналистам организатор выставки, скульптор Михаил Шемякин.

"Тема забинтованной фигуры меня интересовала давно. Она начинается с мумий Древнего Египта, продолжается в "Воскрешении Лазаря" в русской иконе и изначально была связана с ритуалами. В современном мире это может быть результатом болезни художника или художественным приемом, как у Христо, который упаковал Рейхстаг", — сказал Шемякин.

Новая экспозиция — часть проекта Шемякина "Воображаемый музей. Антология форм", которым он занимается более 50 лет. Свою роль художник оценивает, как "аналитик, авиатор, который парит над историей, выдергивает образы и сопоставляет прошлое с настоящим".

Открытие выставки предварил конкурс индивидуальных проектов современных художников. Тема — "Забинтованная фигура в искусстве". В итоге было отобрано 13 проектов, которые посетители смогут увидеть на протяжении работы основной выставки. Проекты будут сменять друг друга, по-новому раскрывая главную тему экспозиции.

По словам Шемякина, в числе экспонатов выставки — инсталляция художника Алены Коган "Срединная поверхность", в которой "исследуется соотношение внешней и внутренней поверхности забинтованного объекта". Олег Ильдюков представит графическую серию работ "Фантомные боли", на которых изображены люди с забинтованными частями тела, неспособные выполнить то или иное действие. Столичный художник Валентин Коржов представит скульптуру "Последний Иов", а Мария Иванова — укутанные камни.

"Работы, отобранные в результате конкурса, где художники, используя различные художественные приемы, будят в нас самые древние чувства — воспоминания о болезнях и ограничении свободы, надежды на выздоровление, боязнь трансцендентного и страх смерти. Посетители экспозиции вместе с творцами разных эпох смогут смело посмотреть своим страхам в лицо", — добавил скульптор.

Во время выставки хореограф Лилия Бурдинская представит сольный перформанс "Офелия в бинтах".

Экспозиция продлится до 7 октября.

Генеральным спонсором серии выставок в Центре Михаила Шемякина, приуроченных к юбилею художника и скульптора, выступает банк ВТБ.