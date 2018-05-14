Музей Эльдара Рязанова откроют на его родине в Самаре

САМАРА, 14 мая — РИА Новости. Музей режиссера Эльдара Рязанова откроют на его родине в Самаре 19 мая, сообщает в понедельник пресс-служба мэрии Самары.

"Девятнадцатого мая 2018 года на улице Фрунзе, д. 120 откроет свои двери музей Эльдара Рязанова — народного артиста СССР, выдающегося кинорежиссера, почетного гражданина Самары, нашего прославленного земляка", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на первом этаже дома, где будущий режиссер провел первый месяц своей жизни и куда вернулся в августе 1941 года, создана музейно-мемориальная экспозиция, отражающая факты биографии Рязанова. Центральное место в экспозиции музея занимает мемориальная комната семьи режиссера, восстановленная в ее первоначальных границах и наполненная предметами, передающими атмосферу того времени, когда в ней жил Рязанов.

Отмечается, что в создании музея активное участие принимают семья режиссера, его самарские родственники и друзья, московский киноклуб-музей "Эльдар", коллеги, актеры его фильмов, жители Самары, которые делятся с музеем мемориальными предметами.

В перспективе – дальнейшее развитие музея на втором и третьем этажах. Согласно концепции музея, на втором этаже будет располагаться экспозиция, посвященная творчеству Эльдара Рязанова как режиссера, писателя, поэта, ведущего "Кинопанорамы". На третьем этаже появится кинозал на 100 мест, где будут показывать фильмы Рязанова.

Эльдар Рязанов родился в Самаре 18 ноября 1927 года. В 2012 году ему было присвоено звание "Почетный гражданин Самары". В этом же году на привокзальной площади с участием самого режиссера открыта скульптура героя его фильма "Берегись автомобиля" Юрия Деточкина. В 2016 году на фасаде этого дома появилась мемориальная доска, а в 2017 году, в год 90-летия Рязанова, рядом с домом в сквере, который носит его имя, установлен первый в России памятник кинорежиссеру.

Режиссер скончался 30 ноября 2015 года на 89-м году жизни. Народный артист СССР Эльдар Рязанов — российский и советский кинорежиссер, сценарист, актер, педагог, телеведущий, писатель, поэт, драматург. Автор фильмов "Карнавальная ночь", "Берегись автомобиля", "Ирония судьбы, или с легким паром", "Служебный роман", "Гараж", "Вокзал для двоих", "Жестокий романс".