Умер актер и режиссер Баадур Цуладзе

ТБИЛИСИ, 13 мая — РИА Новости. Актер и режиссер Баадур Цуладзе умер в возрасте 83 лет, сообщает грузинский Первый канал со ссылкой на его близких.

"После продолжительной болезни скончался известный грузинский актер и кинорежиссер Баадур Цуладзе. Ему было 83 года", — сообщает ТВ.

Цуладзе родился в Батуми в 1935 году. Он известен по ролям в таких кинофильмах, как "Будьте моим мужем", "Листопад", "Приключения Буратино". Всего он исполнил более 90 ролей, а также выступил режиссером десяти кинолент. Также работал в области телевидения — вёл кулинарную телепередачу на грузинском ТВ. С 1961 года работал режиссером в киностудии "Грузия-фильм". Среди полнометражных работ Цуладзе значится вышедшая в 1965 году "Награда", в 1978 году — "Перерыв", "Наш черед, ребята!" в 1986 году. Все работы Цуладзе были отмечены наградами и премиями.