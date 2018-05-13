YouTube составил рейтинг самых популярных в России музыкантов

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Видеохостинг YouTube добавил раздел музыкальных хит-парадов, в котором отображаются предпочтения пользователей в зависимости от географического положения.

Рейтинг YouTube постоянно обновляется. По результатам на конец апреля и начало мая самым популярным исполнителем в России стал Егор Крид, вторую строчку занял Элджей, тройку лидеров замыкает дуэт "Время и Стекло". В список также вошли Jah Khalib, "Ленинград", Loboda, Matrang, Pharaoh, MiyaGi & Endshpiel и Ольга Бузова.

Среди музыкальных клипов лидирует "Цвет настроения синий" Филиппа Киркорова, за ним следует "Миллион алых роз" Егора Крида, а третье место занимает "Одним целым" рэпера Pharaon.

Лучшими композициями признаны "Миллион алых роз" Егора Крида, "Медуза" Matrang и трек Black группы GAZIROVKA.