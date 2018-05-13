Российский кинорынок-2017 занял первое место по посещаемости в Европе

КАНН, 13 мая — РИА Новости. Российский кинорынок стал самым крупным по посещаемости в Европе, сообщил руководитель аналитического отдела Фонда кино Федор Соснов на презентации англоязычного исследования "Российская индустрия" в российском павильоне в Канне.

"Российский рынок в 2017 году стал самым большим и крупным по посещаемости в Европе. Вместе с тем, по бокс-офису, несмотря на изменение курса национальной валюты в России, падения по отношению к доллару и евро, мы сохранили в 2017 году четвертую строчку по бокс-офису в Европе и десятое место по совокупному бокс-офису в мире", — сказал Соснов.

По его словам, рост национального рынка растет по бокс-офису и в долларовом эквиваленте. При этом одной из основ этого роста является повышение качества российского кинематографа. В 2017 году совокупный рынок кинопроката вырос на 89 миллионов долларов, из них 75 миллионов принесли российские фильмы. Совокупный рынок кинопроката составил в долларовом выражении чуть менее миллиарда, из них 24% были заработаны российскими картинами.

"Всего (в России) 213 миллионов человек посетили кинотеатры в 2017 году. Это даже больше, чем во Франции, где кинотеатры посетили 209 миллионов человек, хотя коллеги всегда исторически обходили все страны Европы", — добавил он.

РИА Новости выступает информационным партнером российского павильона на Каннском кинофестивале-2018. РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня". Сайт ria.ru читают свыше 4,5 миллиона пользователей ежедневно, что выводит ресурс в лидеры среди всех новостных порталов рунета.