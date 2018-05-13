Гурцкая считает, что на Евровидении-2017 результат Самойловой был бы выше

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Если бы Юлии Самойловой дали возможность выступить на Евровидении-2017 в Киеве, ее результат был бы выше — за год у певицы могла скопиться "психологическая усталость", считает заслуженная артистка РФ, глава комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая.

Евровидение в этом году впервые прошло в Португалии на арене Altice в Парке Наций. Победу в конкурсе одержала участница из Израиля Нетта, которая исполнила песню Toy. Россия не принимала участия в финале, поскольку во втором полуфинале Самойловой не хватило зрительской поддержки и голосов жюри.

"Считаю категорически неправильным высказывать Юле жалость по причине инвалидности. Музыка — это тот мир, где нет деления на здоровых и людей с ограниченными возможностями. Поэтому на конкурсе Евровидения все конкурируют на равных", — сказала Гурцкая.

Она добавила, что десять лет назад, когда она сама участвовала в Евровидении, она не была первой незрячей певицей.

"Юля же молодец не в силу физического состояния, а потому, что сумела выстоять, когда против нее была страна, не пустившая ее на конкурс. Я уверена, что в прошлом году результат был бы на порядок выше. А за год скопилась психологическая усталость. Невозможно не перегореть за такой долгий период", — полагает Гурцкая.