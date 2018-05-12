Актера Юрия Киндрата похоронят на Перепечинском кладбище

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Похороны актера Юрия Киндрата состоятся 12 мая на Перепечинском кладбище, сообщает портал 72.ru.

Артист ушел из жизни в возрасте 32 лет. Причины смерти пока не уточняются. Вероятно, актер болел — за две недели до кончины Киндрат опубликовал в соцетях фото из клиники.

Публикация от 🅨🅤🅡🅐 🅚🅘🅝🅓🅡🅐🅣 (@yurykindrat) 28 Апр 2018 в 1:01 PDT

Киндрат обучался актерскому мастерству в New York Universal Artistic School и Школе Драмы Германа Седакова. Позже сотрудничал с театром "Школа драматического искусства", а также Московским театром на Юго-Западе.

Наиболее известными стали его роли в таких сериалах, как "Закрытая школа", "Школа № 1", "Гостиница "Россия", "Спящие-2" и "Свидетели".