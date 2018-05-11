Юлия Самойлова не вышла в финал Евровидения

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Российская певица Юлия Самойлова не прошла в финал международного песенного конкурса Евровидение в Лиссабоне. Ей не хватило голосов зрителей и профессионального жюри.
Над композицией работала интернациональная команда авторов: Леонид Гуткин, Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн.
Незабываемый опыт
Певица назвала участие в "Евровидении" незабываемым опытом, который она будет хранить в сердце.
"Я хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживал, кто за меня переживает ", — сказала Самойлова.
Она также поблагодарила команду, которая работала с ней все это время.
"Эти две недели были незабываемыми. Мы сроднились, стали как большая семья — не хочется теперь расставаться", — отметила артистка.
Реакция на выступление
Как считает главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта, Самойлова сделала все, что было в ее силах.
"Это впервые на моей практике, когда мы из полуфинала не вышли в финал. Вот почему это болезненно", — пояснил продюсер.
По его словам, невозможно предугадать, кто станет победителем конкурса, потому что Евровидение — "это большая рулетка".
Аксюта также заявил, что планирует первым делом успокоить Самойлову, поскольку она очень ранимый человек.
"Артист — это ответственность за то, что у него за спиной его страна, и он является представителем этой страны", — сказал Аксюта.
В свою очередь, продюсер Иосиф Пригожин считает, что выступление Самойловой на Евровидении было не самым удачным.
"Я бы удивился, если бы мы попали в финал. <…> Такое ощущение, что у Юли не работали ушные мониторы", — сказал Пригожин
Продюсер подчеркнул, что в любом случае Самойлова проявила силу духа, "выступила, не побоявшись ничего".
Как отметила продюсер Яна Рудковская, Самойлова спела на Евровидении на пределе своих возможностей, ее не в чем упрекнуть.
"Здесь нельзя никого обвинять и говорить, что какое-то предвзятое отношение", — сказала она.
По ее словам, Самойлова не должна была ехать в Португалию, а если бы она поехала на Украину, то точно вышла бы в финал.
Рудковская рассказала, что обсудила с коллегами-иностранцами выступление российской участницы. По их мнению, Самойлова не "спела так, что за душу бы тронуло", и у них бы "побежали мурашки по коже".
Как отметила продюсер, у Самойловой ограничены возможности, она не может петь так, как поют другие. В пример она привела победителя Евровидения-2009, Александра Рыбака.
"Я за инклюзивное общество, но я еще раз говорю: это конкурс, где все равны, и кто поет лучше и выглядит лучше, за того люди и голосуют", — заключила собеседница агентства.
Финал Евровидения
Финал пройдет 12 мая.
Евровидение в этом году впервые проходит в Португалии на арене Altice в Парке Наций. Официальное открытие конкурса состоялось в воскресенье на побережье реки Тежу.
В этом году смотр проходит под девизом All Aboard! ("Все на борт!"), а в оформлении доминирует океанская тематика — именно поэтому участники на церемонии открытия прошли по синей дорожке вместо традиционной красной.