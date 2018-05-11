Юлия Самойлова не вышла в финал Евровидения

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Российская певица Юлия Самойлова не прошла в финал международного песенного конкурса Евровидение в Лиссабоне. Ей не хватило голосов зрителей и профессионального жюри.

Самойлова выступила под шестым номером с песней I Won't Break, которая, по признанию артистки, описывает ее характер.

Над композицией работала интернациональная команда авторов: Леонид Гуткин, Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн.

Незабываемый опыт

Певица назвала участие в "Евровидении" незабываемым опытом, который она будет хранить в сердце.

"Я хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживал, кто за меня переживает ", — сказала Самойлова.

Она также поблагодарила команду, которая работала с ней все это время.

"Эти две недели были незабываемыми. Мы сроднились, стали как большая семья — не хочется теперь расставаться", — отметила артистка.

Реакция на выступление

Как считает главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта, Самойлова сделала все, что было в ее силах.

Он отметил, что полностью продюсировал номер, подбирал постановщика номера и команду, которая написала песню, поэтому воспринимает произошедшее как личный провал.

"Это впервые на моей практике, когда мы из полуфинала не вышли в финал. Вот почему это болезненно", — пояснил продюсер.

По его словам, невозможно предугадать, кто станет победителем конкурса, потому что Евровидение — "это большая рулетка".

Аксюта также заявил, что планирует первым делом успокоить Самойлову, поскольку она очень ранимый человек.

"Артист — это ответственность за то, что у него за спиной его страна, и он является представителем этой страны", — сказал Аксюта.

В свою очередь, продюсер Иосиф Пригожин считает, что выступление Самойловой на Евровидении было не самым удачным.

"Я бы удивился, если бы мы попали в финал. <…> Такое ощущение, что у Юли не работали ушные мониторы", — сказал Пригожин

Продюсер подчеркнул, что в любом случае Самойлова проявила силу духа, "выступила, не побоявшись ничего".

Как отметила продюсер Яна Рудковская, Самойлова спела на Евровидении на пределе своих возможностей, ее не в чем упрекнуть.

"Здесь нельзя никого обвинять и говорить, что какое-то предвзятое отношение", — сказала она.

По ее словам, Самойлова не должна была ехать в Португалию, а если бы она поехала на Украину, то точно вышла бы в финал.

Рудковская рассказала, что обсудила с коллегами-иностранцами выступление российской участницы. По их мнению, Самойлова не "спела так, что за душу бы тронуло", и у них бы "побежали мурашки по коже".

Как отметила продюсер, у Самойловой ограничены возможности, она не может петь так, как поют другие. В пример она привела победителя Евровидения-2009, Александра Рыбака.

"Я за инклюзивное общество, но я еще раз говорю: это конкурс, где все равны, и кто поет лучше и выглядит лучше, за того люди и голосуют", — заключила собеседница агентства.

Финал Евровидения

В финальную часть конкурса вышли представители Израиля, Эстонии, Чехии, Австрии, Кипра, Болгарии, Албании, Финляндии, Ирландии, Литвы, Норвегии, Сербии, Дании, Молдавии, Нидерландов, Австралии, Венгрии, Швеции, Словении и Украины.

Финал пройдет 12 мая.

Евровидение в этом году впервые проходит в Португалии на арене Altice в Парке Наций. Официальное открытие конкурса состоялось в воскресенье на побережье реки Тежу.

В этом году смотр проходит под девизом All Aboard! ("Все на борт!"), а в оформлении доминирует океанская тематика — именно поэтому участники на церемонии открытия прошли по синей дорожке вместо традиционной красной.