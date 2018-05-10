МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Организационный комитет Каннского кинофестиваля обращался к МИД РФ по поводу участия в нем режиссера Кирилла Серебренникова и по этой дипломатической линии был направлен ответ, а не от президента РФ Владимира Путина, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Действительно организационный комитет Каннского фестиваля обращался в министерство иностранных дел, где содержалась просьба обеспечить приезд Серебренникова на фестиваль. И действительно по линии министерства иностранных дел был направлен ответ, где пояснялось, что как в любой другой стране мира, так же как и во Франции, ни министерство иностранных дел, ни глава государства не имеют права, полномочий каким-то образом влиять на решения судебных или следственных органов. Но это не был ответ непосредственно от президента Путина", — сказал Песков журналистам.

Отвечая на вопрос о том, могут ли организаторы конкурса обращаться к суду или следственным органам в подобных ситуациях, Песков отметил: "Обращаться-то они могут, но я не знаю, насколько здесь уместны, скажем так, попытки оказать влияние на суд, но обращаться можно".

"Это же никак не противоречит какому-то законодательству. Но в данном случае речи о президенте вообще не шло и не идет. Это было обращение в министерство иностранных дел. И как вы понимаете, ни министерство иностранных дел, ни глава государства не принимают решения о задержании или не задержании тех или иных лиц подозреваемых. Поэтому в данном случае нет таких полномочий ни у министерства иностранных дел, ни у президента", — отметил он.

На ремарку журналиста о том, что в таком случае у организаторов Каннского фестиваля вообще нет стороны, к которой они могут обратиться, Песков сказал: "Я не сказал бы утвердительно, что это является попыткой оказать давление на следствие, но я просто не знаю, насколько корректно обращение оргкомитета фестиваля к следственным органам", — пояснил он.

"Я не припомню таких прецедентов, но еще раз повторяю, только суд вправе принимать подобное решение. Если мы, собственно, примерим эту ситуацию ровно зеркально, то если бы, предположим, оргкомитет Московского международного кинофестиваля обратился с такой же просьбой к министерству иностранных дел Франции, то, наверное, ответ был бы таким же, можно сказать с большой долей уверенности", — заключил пресс-секретарь президента.

Ранее ведущий пресс-конференции на Каннском кинофестивале, посвященной фильму "Лето", Жоэль Шапрон рассказал об ответе Путина на письмо французской стороны с просьбой о содействии в приезде режиссера в Канн.

В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". Изначально в рамках дела следователи отправили в СИЗО бывшего бухгалтера Нину Масляеву и под домашний арест — гендиректора студии Юрия Итина. Затем под стражу был взят экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, а Серебренников был помещен под домашний арест.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан после встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что Париж обеспокоен ситуацией с арестом Серебренникова и считает это нарушением свободы творчества.