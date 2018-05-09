Определены первые финалисты "Евровидения"

ЛИССАБОН, 9 мая — РИА Новости. В финал международного песенного конкурса "Евровидение" вышли представители Израиля, Эстонии, Чехии, Австрии, Кипра, Болгарии, Албании, Финляндии, Ирландии и Литвы.
Пока зрители голосовали, в зале показали ролик, в котором все участники "Евровидения"-2017 спели песню португальца Салвадора Собрала Amar Pelos Dois, победившего в прошлом году и завоевавшего для своей страны право принять конкурс.
Ева Засимаускайте из Литвы выступает с песней When We"re Old, Элина Нечаева из Эстонии запомнилась зрителям оперным исполнением песни на итальянском языке La Forza. В финале зрители вновь услышат Нетту из Израиля, которую многие называют в числе фаворитов конкурса. Официальный клип на песню Toy уже набрал более 19 миллионов просмотров на официальном YouTube-канале смотра.
Членами профессионального жюри "Евровидения" от России в этом году стали композитор Владимир Матецкий, продюсер Яна Рудковская, певица Александра Воробьева, хореограф Сергей Мандрик и ведущий "Европы Плюс" Алексей Мануйлов.
Россию на конкурсе представит Юлия Самойлова с композицией I Won"t Break. Она выступит под шестым номером во втором полуфинале, который состоится 10 мая.