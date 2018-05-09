«Он писал своим маме и бабушке: «На войне я рисую и наблюдаю, учусь. Хочу понять, как все в жизни, чтобы потом воплотить это в рисунке». Он всю войну готовился к тому, что пойдет учиться и станет художником», — рассказывает Ирина Русакова.

Его умение быстро подмечать детали и фиксировать на бумаге пригодилось и по службе. Светозар Русаков был артразведчиком.

«Это человек, который засекает огневые точки противника и передает информацию на огневые позиции, откуда ведется стрельба», — объяснял художник. Он наносил на карту каждую мелочь, замечал все. Один случай, чуть не стоивший ему жизни, особенно запомнился. В основном я наблюдал с передовой, непосредственно из траншеи. А однажды облюбовал сосну. Хотя меня предупреждали: мол, будь осторожным. Когда бликует стекло стереотрубы, это может кончиться нехорошо.