МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Около 6 миллионов человек побывали на фестивале "Московская весна a cappella" к 8 мая, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Фестиваль "Московская весна A Cappella" продолжится до 9 мая‬ — в День Победы на улицах Москвы прозвучат военные песни.

"В этом году к 8 мая фестиваль посетили уже 6 миллионов человек", — говорится в сообщении.

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил площадку фестиваля в Камергерском переулке и вместе с участниками музыкального конкурса исполнил песню "Темная ночь". "Спасибо, что приехали к нам, спасибо, что вы поете песни о войне, поете песни о Москве. Мы все любим наш город! Спасибо!" — приводятся на сайте слова Собянина.

Международный музыкальный конкурс "Московская весна A Cappella" проходит в столице с 27 апреля в рамках одноименного общегородского фестиваля: по всей Москве открыты более 60 фестивальных площадок, а живые концерты идут на 40 сценах. На фестивале выступают более 180 коллективов из 16 стран мира, среди которых США, Италия, Франция и Великобритания, всего участвуют более 1,6 тысячи человек.