В Санкт-Петербурге пройдет международный фестиваль новой музыки

МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Центр современной академической музыки "reMusic.org" объявляет о проведении V Санкт-Петербургского международного фестиваля новой музыки, который пройдет с 21 по 25 мая, сообщили в пресс-службе фестиваля.
Концерты фестиваля состоятся на различных площадках Санкт-Петербурга, в числе которых Концертный зал Мариинского театра, Новая сцена "Александринки", Анненкирхе, мастерская Аникушина и другие.
Новая музыка
Также в рамках фестиваля состоится концерт экспериментальной импровизации и электроакустики в исполнении швейцарского дуэта Джока Ланца (электроника) и Йонаса Кохера (аккордеон) и российских музыкантов. Главными гостями фестиваля станут Гари Бергер (Швейцария), Клод Ледукс (Бельгия) и Франк Бедроссян (Франция).
Ежегодно особое внимание уделяется премьерным работам российских композиторов, чьи сочинения прозвучат на форуме и в этом году.
Формат фестиваля предполагает не только концерты, но и образовательную программу: мастер-классы, презентации, научные конференции, лекции и творческие встречи с композиторами.
Также в рамках музыкального форума пройдет финал Третьего международного конкурса по композиции имени Сергея Слонимского, в котором прозвучат новые сочинения победителей конкурса в исполнении ансамбля "Галерея актуальной музыки".
Русско-французская программа
Под руководством Пьера Рулье ансамбль представит новый проект "Родина и Родина", куда войдут сочинения русских композиторов, эмигрантов после революции 1917 года во Францию и новые работы современных российских композиторов, посвященные русским эмигрантам.