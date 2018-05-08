Хабенский заявил, что после фильма "Собибор" не намерен уходить в режиссеры

ВЕНА, 8 мая — РИА Новости. Константин Хабенский, ставший режиссером военной драмы "Собибор" о восстании в нацистском лагере смерти, заявил, что пока не планирует уходить в режиссуру и продолжит заниматься актерской работой.
Актер рассказал, что у него есть небольшой задел — детский музыкальный спектакль "Поколение Маугли, или Чудак на букву М" в Московском художественном театре, где будут задействованы студенты колледжа Олега Табакова.
Фильм Хабенского основан на реальных событиях и повествует о единственном за всю историю Второй мировой войны успешном восстании в нацистском лагере смерти "Собибор" на территории Польши. Его возглавил советский офицер Александр Печерский.
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