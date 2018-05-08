Хабенский заявил, что после фильма "Собибор" не намерен уходить в режиссеры

ВЕНА, 8 мая — РИА Новости. Константин Хабенский, ставший режиссером военной драмы "Собибор" о восстании в нацистском лагере смерти, заявил, что пока не планирует уходить в режиссуру и продолжит заниматься актерской работой.

"Нет, не то что я побегу сейчас и буду искать следующие проекты (в качестве режиссера – ред.). Мне достаточно работы в качестве актера", — сказал Хабенский на пресс-конференции перед премьерой фильма в Вене.

Актер рассказал, что у него есть небольшой задел — детский музыкальный спектакль "Поколение Маугли, или Чудак на букву М" в Московском художественном театре, где будут задействованы студенты колледжа Олега Табакова.

"Мы с ним (Табаковым — ред.) успели договориться о постановке, и он дал благословение на эту историю. Я считаю, что очень важно довести это дело до конца. Все остальное пока — только как актер, меня это устраивает. Для того чтобы заявлять себя еще раз в этом качестве, надо накопить. На сегодняшний день, мне кажется, в этом фильме я отдал все, что знаю, понимаю и чувствую", — заключил Хабенский.

Фильм Хабенского основан на реальных событиях и повествует о единственном за всю историю Второй мировой войны успешном восстании в нацистском лагере смерти "Собибор" на территории Польши. Его возглавил советский офицер Александр Печерский.

Мировая премьера фильма состоялась 23 апреля в Варшаве. Для первого российского показа 24 апреля выбрали родной город главного героя фильма Александра Печерского — Ростов-на-Дону. В большой прокат картина вышла 3 мая.

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