На Каннском кинофестивале ждут больше фильмов, снятых женщинами

КАНН, 8 мая — РИА Новости. Президент жюри основного конкурса Каннского кинофестиваля Кейт Бланшетт надеется, что в будущем в официальной программе смотра будет больше фильмов, снятых женщинами.

"Несколько лет назад их (фильмов) было два, так что в программе фестиваля появилось больше женщин в последние годы. Такие вещи не происходят сразу. Стоит учитывать, что режиссер должен быть готов показать свой фильм и должен быть готов к реакции публики. Хотела ли бы я увидеть больше (киноработ) женщин в основном конкурсе? Конечно", — сказала Бланшетт журналистам во вторник.

Она выразила надежду, что в следующие годы в программе появится больше картин, снятых женщинами.

В этом году в основном конкурсе смотра участвует 21 фильм из Ирана, Испании, США, Китая, Кореи, Франции, Турции. Россию представляют сразу два фильма — "Лето" Кирилла Серебренникова и "Айка" Сергея Дворцевого. В конкурсе участвуют три картины, снятые женщинами: Ева Хассон с работой "Девушки солнца", "Капернаум" ливанки Надин Лабаки, "Счастливый, как Лацаро" итальянки Алисе Рорвахер, получившей Гран-при жюри Канна за картину "Чудеса" в 2014 году.