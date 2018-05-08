Кейт Бланшетт рассказала, что нужно, чтобы выиграть Золотую пальмовую ветвь

КАНН, 8 мая — РИА Новости. Актрисы и члены жюри Кейт Бланшетт и Кристен Стюарт рассказали, что нужно, чтобы выиграть Золотую пальмовую ветвь Каннского фестиваля.

В этом году в основном конкурсе смотра участвует 21 фильм из Ирана, Испании, США, Китая, Южной Кореи, Франции, Турции. Россию представляют сразу два фильма — "Лето" Кирилла Серебренникова и "Айка" Сергея Дворцевого. В жюри конкурса, возглавляемым Бланшетт, всего девять членов: российский режиссер Андрей Звягинцев, китайский актёр Чанг Чен, американский писатель, режиссёр и продюсер Ава Дюверне, певица Хаджа Нин из Бурунди, французская актриса Леа Сейду и её американская коллега Кристен Стюарт, французский режиссёр Робер Гедигян, канадский режиссёр Дени Вильнев.

"Я думаю, обладатель Золотой пальмовой ветви определен уже самим ее названием. Он должен быть лучшим во всем: игра актеров, режиссура, операторская работа, невероятная команда, которая делает фильм возможным. Это картина, которая живет не только в воображении создателей и жюри, но та, которая переживает фестиваль", — сказала Бланшетт журналистам во вторник.

При этом Бланшетт заметила, что выбрать фильм, который понравится всем, невозможно. "В Канне прекрасно то, что в жюри есть артисты с разными мнениями, есть критики и есть зрители, и у всех этих групп есть свое мнение по поводу фильмов, которые показывают на фестивале", — пояснила она.

Бланшетт добавила, что все фильмы, которые были отобраны в программу, уже одни из самых лучших и их стоит посмотреть.

Как отметила Кристен Стюарт, картина, которая выиграет главный приз фестиваля, должна фундаментально отличаться от других.

"Я думаю, важно то, что через десять лет и еще много лет после она (картина) будет по-прежнему значима", — подчеркнула она.