Песков рассказал, как Путин относится к участию Самойловой в Евровидении

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин относится с большой симпатией к российской участнице "Евровидения" Юлии Самойловой, учитывая несправедливую ситуацию, в которую она попала в прошлом году, когда этот песенный конкурс проходил на Украине, в Кремле рады, что на этот раз она сможет показать миру свой талант, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается нашей участницы Самойловой, конечно, вы знаете, что президент относится к ней с большой симпатией. Вы знаете ту очень некрасивую, несправедливую ситуацию, в которую она попала как российская участница в прошлом году, поэтому мы очень рады, что она сможет свой талант показать миру на этот раз. Конечно, президент весьма ей симпатизирует", — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, интересуется ли Путин конкурсом "Евровидение", который стартует во вторник в Лиссабоне.

"Евровидение" в этом году впервые пройдет в Португалии на арене Altice в Парке Наций, официальное открытие конкурса состоялось в минувшее воскресенье на побережье реки Тежу. В этом году смотр проходит под девизом "All Aboard!", а в оформлении доминирует океанская тематика — именно поэтому участники всех стран на официальном открытии прошли по синей дорожке вместо традиционной красной. Россию на конкурсе представит Юлия Самойлова с композицией I Won"t Break. Она выступит во втором полуфинале, который состоится 10 мая, под 6 номером.