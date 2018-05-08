Сбор помощи объявлен из-за гибели режиссера Томошевского за рубежом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая — РИА Новости. Участники театральных постановок заслуженного деятеля искусств России, актера и режиссера Юрия Томошевского, который скончался 5 мая в результате несчастного случая, объявили сбор материальной помощи в связи с его гибелью за рубежом.

"Дорогие друзья! В связи с тем что Юрий Валентинович погиб в другой стране, нам срочно нужна ваша материальная помощь", — сообщается на странице в сообществе "Спектакли Юрия Томошевского" "ВКонтакте".

Представитель Романтического театра Юрия Томошевского не стала комментировать РИА Новости обстоятельства его гибели. По ее информации, о дате и месте прощания с режиссером может быть объявлено во вторник днем.

По информации издания "Фонтанка", Томошевский скончался во время частной поездки в Германию.

Юрий Томошевский родился 11 августа 1956 года в Пятигорске, в 1978 году окончил актерский факультет Государственного института театрального искусства им. Луначарского в Москве. С 1978 по 1993 год работал актером Большого драматического театра им. Горького в Ленинграде.

В 1987 году при поддержке Георгия Товстоногова открыл в подвальном помещении в центре Ленинграда театр "Приют комедианта" и многие годы был его художественным руководителем.

С 2006 года и до конца жизни Томошевский был главным режиссером государственной филармонии Санкт-Петербурга для детей и юношества. Также с 2013 года он руководил Романтическим театром Юрия Томошевского.