Эрнст анонсировал скорое оглашение состава жюри шоу "Голос"

МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст заявил РИА Новости, что состав жюри шоу "Голос" еще не определен, но решение будет уже скоро.
На вопрос, когда станет известно решение о членах жюри, Эрнст ответил: "Очень скоро".
Известный музыкант Леонид Агутин считает, что состав жюри нового сезона проекта "Голос" будет полностью обновлен, но если его позовут, то он согласится.
Музыкальное шоу "Голос" — это российская версия международного проекта The Voice, который идет во многих странах мира. Агутина вместе с Александром Градским, Пелагеей и Димой Биланом называют "золотым составом" наставников, они проработали вместе три сезона.