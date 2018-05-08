Back to USSR: одежда мировых брендов с советской символикой обижает соседей

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости, Анна Михайлова. Компания Adidas выпустила ретрокроссовки с надписью "Moskva". Классическая модель 350 с тремя разноцветными полосками появится в продаже 19 мая. Это не первая новинка бренда с советской символикой. МИД Литвы уже осудил красное платье-футболку с принтом в виде герба СССР и надписью "USSR", упрекнув немецкого производителя в болезненной "ностальгии по империи".

​Возмутившее литовских дипломатов платье посвящено чемпионату мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Модель выдержана в советском спортивном стиле конца 1980-х годов. В Литве в соответствии с законом, принятым десять лет назад, даже в таком контексте демонстрация герба СССР и прочей советской символики в массовых местах запрещена. Нарушителю грозит административное наказание и штраф до 289 евро.

Однако западных покупателей это, похоже, не смущает: советское ретро уже несколько лет покоряет мировые подиумы. Популяризатором этого стиля выступил дизайнер из Москвы Гоша Рубчинский: в прошлом году в коллаборации с ним Adidas выпустил майки с надписью "Футбол", также приуроченные к мундиалю. С Рубчинским сотрудничают и другие европейские бренды — от Comme des Garçons до Burberry.

Еще один экспортный хит Рубчинского — заправленные в носки тренировочные штаны и свитшоты с надписями вроде "Готов к труду и обороне" и "Спорт". А американский дизайнер Херон Престон предложил клиентам толстовки с принтом на кириллице "Стиль". В таких толстовках на публике появлялись рэпер Канье Уэст и его с Ким Кардашьян дочь.

Моду на советскую эстетику диктует и сооснователь французского бренда Vetements Демна Гвасалия. В 2015 году дизайнер из Сухуми возглавил Дом Balenciaga. Его не пестрящие принтами модели отсылают к одежде поздней советской эпохи.

BFRND X VETEMENTS Публикация от Demna gvasalia (@kingdemna) 20 Янв 2018 в 12:48 PST

Мешковатые, многослойные, как будто случайные образы Гвасалии удивляют неожиданными сочетаниями стилей и материалов. Модели дефилируют в дутых пуховиках, лосинах из люрекса и растянутых толстовках, в которых теперь можно увидеть и мировых звезд вроде певицы Рианны.

А дизайнер из Польши Гося Бачиньска, чьи платья носит, например, герцогиня Кембриджская Кэйт Миддлтон, несколько лет назад создала коллекцию "Ялта", посвященную встрече лидеров антигитлеровской коалиции во время Второй мировой. Модели Бачиньской вышли на подиум в блузах, увешанных брошами, имитирующими медали.

Да и в стране, обидевшейся на Adidas за "имперское" красное платье, дизайнеры эксплуатируют советские образы. При разработке коллекции осень/зима — 2018 D'efect литовский дизайнер Эгле Зиемите ориентировалась на фотографии своей матери 1970-х годов.

Заданный рожденными в СССР модельерами тренд подхватили дизайнеры по всему миру. В январе прошлого года толстовки и майки с лозунгом на кириллице "Равноправие" выпустил американский мультибренд Urban Outfitters. Аудитория марки в разы больше, чем у любого бренда уличной одежды. В результате наряды в советском стиле из подиумной экзотики превращаются в ходовой продукт масс-маркета.