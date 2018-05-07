Выставка "Другие берега" в Петербурге: черное зеркало нового искусства

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая – РИА Новости, Александр Кудрявцев. Московская галерея "Триумф" представила своих ключевых художников на выставке "Другие берега" в петербургском Манеже. Вдохновенные и вдохновляющие работы Recycle Group, CrocodilePOWER, Владимира Дубосарского и других художников открывают новые грани реальности XXI века.

Маршруты сквозь себя

Вход на выставку украшает скульптурная группа "Селфи-башня" — пирамида из сетчатых мужчин и женщин с палками-подставками для селфи-фото. Это известная работа Андрея Блохина и Георгия Кузнецова, образующих Recycle Group. Композиция является флагманом выставленных работ не случайно – на "Других берегах" нам предлагают заглянуть не только в другие измерения, но и на самих себя.

"Идея выставки – освоение городского пространства. Сегодня это очень интересная и малоисследованная тема. Наши художники прокладывают новые маршруты сквозь осознание виртуальной и информационной реальности. Исследуют городские ландшафты и человека в них через эстетические переживания. Это интересно не только с эстетической, но и с практической точки зрения для новых архитекторов, строителей будущего, которым предстоит заново осмыслить городскую среду", — рассказывает куратор выставочных проектов Манежа Екатерина Филиппова.

Метафора других берегов – это упоминание вечного противопоставления двух столиц, Москвы и Петербурга. Присутствует в названии и отсылка к автобиографии писателя-эмигранта Владимира Набокова, в которой он обращается к темам детства и взросления. Набоков смотрит на минувшие годы, как на иную, далекую реальность. Такой же прием используют художники "Других берегов", отстраняясь от привычной городской среды, чтобы выхватить ее новый, неожиданный ракурс. Переосмысленная реальность предстает через инсталляции, видео, живопись и скульптуры.

Пограничные вселенные

Как и создатели знаменитого сериала "Черное зеркало" о мрачной реальности современного мира, некоторые творцы не склонны к оптимизму. Серые панельные блоки на картине Дмитрия Грецкого "Бетон II" сдавливают пространство в мутную кашу, не оставляя ни глотка воздуха. Мегаполис захватил реальность и превратил ее в свое асфальтовое подобие.

Скульптуры "Саркофаг" и "Медитация" от Recycle Group изображают человека с мобильником, слившегося с контейнером информационного мусора.

Жутковатые существа, слипшиеся с тягучей розовой субстанцией, меняют форму и превращаются в монстров. Рога безликого демона потребления в яркой одежде модных брендов состоят из рожков сладкого мороженого.

В электронном табло под названием "Бесконечный лес" тянется лабиринт из растущих белых полосок. На гигантском панно "Последний бунт" сражаются подростки на фоне апокалиптических пейзажей. Фантазия создателей этих мрачных метафор не пугает, но завораживает.

Впрочем, общий спектр эмоций выставки далек от "всех оттенков серого". Так, художник Анатолий Akue по-детски радуется ярким, чистым краскам. Его работа "Встреча со своей природой" — настоящий гимн живописи и абстракциям. Свобода от форм и четких идей рождает целый мир светлых иллюзий.

В полутемном помещении показывают фильм про Москву наоборот: камера путешествует по мегаполису, снятому "сверху-вниз". На космические станции похожи громады зданий, парящие в небе, которое оказывается буквально под ногами зрителя. Городское пространство превращается в космос, от выхода в который захватывает дух.

Яркими цветами и странными сюжетами населены картины CrocodilePOWER, каждая из которых – окно в инобытие. Люди и существа теряют форму и привычные связи, оказываясь в виртуальных мирах на границах яви и снов.

Гости выставки могут почувствовать себя внутри электрического провода: специальная кушетка провезет смельчака через трубу, символизирующую провод "умирающего" механизма.

Исследование пограничных пространств становится основной темой для многих участников выставки. Точки пересечения города и природы, хаоса и космоса, информационного и материального миров превращаются в центры небольших творческих галактик. И очень гармонично вписываются в мозаику противоречивых миров вселенной одного из самых странных и сюрреалистических городов на Земле – Петербурга.

Расширяя границы

Участник выставки, молодой китайский художник Си Ло, перебравшийся в северную столицу, признается, что Петербург значительно повлиял на его творчество.

"Здесь на людей действует суровый климат, именно от среды часто зависит, как развивается художник. У меня в Петербурге появились работы графического духа, стал тяготеть к черно-белой гамме, хоть я и живописец", — говорит он.

"Теперь я учусь смотреть на произведение не через призму цвета, а мысли, идейности, думаю, о чем работа, как ее назвать. Это тот самый "указующий перст автора", о чем в свое время говорил Федор Достоевский, с которым у меня по-прежнему ассоциируется город", — рассказывает художник.

В финале выставки мощным аккордом звучит инсталляция Александра Виноградова и Владимира Дубосарского "За отвагу". С огромной светлой панорамы смотрят пожилые ветераны Великой Отечественной войны, вечно живые, на солнечном берегу ярко-синего моря. Они в другом, явно лучшем мире, который отделяет от нас гряда серых камней невидимого Стикса и старая некрашеная лодка Харона. Мы больше не встретимся с ними на Земле. Осталось лишь помнить.

Перевозчика в лодке нет, и кто знает, появится ли он вообще. А может быть, перевозчик на "Другие берега" — это каждый из представленных здесь художников?

"Отзывы о художниках и выставке очень разные, — улыбается Екатерина Филиппова, — молодежь, как правило, в восторге от техники исполнения, им это близко. Находятся и консерваторы, которые не готовы принять новое. Как говорил Казимир Малевич, всегда требуют, чтобы искусство было понятно, но никогда не требуют от себя приспособить свою голову к пониманию. Так и здесь – чтобы понять новое, нужно расширять свои границы познания и самосовершенствоваться. Ведь это и есть неотъемлемая часть жизни человека".