Фильм "Мстители" возглавил российский прокат по итогам выходных

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Новая часть франшизы про супергероев студии Marvel "Мстители: Война бесконечности" стал лидером российского кинопроката, собрав за первые выходные 1,16 миллиарда рублей, сообщает портал kinobusiness.com.

Фильм "Мстители: Война бесконечности" объединил легендарных супергероев — Тони Старка, Тора, Халка, Капитана Америку, Черную вдову, Доктора Стрэнджа и других участников невероятных событий, которые успели полюбиться зрителям и благодаря многочисленным сольным проектам.

Согласно сюжету фильма, героям предстоит сразиться с главным злодеем, обладающим разрушительной силой — могущественным Таносом. Он планирует захватить власть над всей вселенной, но для этого ему требуются Камни бесконечности. Мстители вновь объединяются, чтобы спасти миры от неминуемой гибели. Роли в фильме исполнили Роберт Дауни-младший, Крис Хемсворт, Марк Руффало, Пол Беттани, Бенедикт Камбербэтч и другие.

На втором месте в кинопрокате оказалась ещё одна новинка – режиссерский дебют Константина Хабенского "Собибор" о единственном за всю историю Второй мировой войны успешном восстании в нацистском лагере смерти. Фильм заработал 106,5 миллиона рублей.

На третьем месте ещё один дебют — "Тренер" Данилы Козловского, который заработал 51,9 миллиона рублей за выходные и 787,1 миллиона рублей за три недели проката.

Четвертое место заняла анимационная картина "Смешарики. Дежавю", заработавшая 34,3 миллиона рублей и 219,5 миллиона рублей за две недели. Замыкает пятёрку лидеров мультфильм "Папа-мама", который собрал за первые выходные проката 21,8 миллиона рублей.