Конкурс «Евровидение» открылся в Лиссабоне‍

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Церемония открытия международного песенного конкурса Евровидение-2018 стартовала в столице Португалии Лиссабоне, сообщается на сайте организаторов мероприятия.

Торжественная церемония прошла в Музее искусства, архитектуры и технологии.

Португалия получала право на проведение 63-го Евровидения благодаря победе Сальвадора Собрала в Киеве.

В конкурсе принимают участие 43 страны. Россию на Евровидении представляет певица Юлия Самойлова с песней I Won't Break. Режиссер-постановщик концертного номера — Алексей Голубев, ставивший номер для Полины Гагариной на "Евровидении" в Вене в 2015 году, когда та заняла второе место.

Первый полуфинал Евровидения-2018 состоится 8 мая, второй — 10 мая, а финал — 12 мая.