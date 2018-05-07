Знакомый Томошевского рассказал о гибели режиссера в Германии

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Актер и театральный режиссер Юрий Томошевский, о смерти которого стало известно в воскресенье, погиб в результате несчастного случая в Германии, об этом рассказал "Пятому каналу" его знакомый, искусствовед Исаак Кушнир.

"Мне позвонила его дочь. Какое-то трагическое нелепое падение… Будут вскрытие делать. Кремация будет в Германии", — сказал Кушнир, добавив, что прах режиссера, вероятнее всего, привезут в Россию 16 мая.

Ранее на сайте Центра Михаила Шемякина было опубликовано сообщение о кончине Томошевского на 62-м году жизни.

Томошевский работал актером в Большом драматическом театре имени Горького (с 1992-го — БДТ имени Товстоногова), был одним из основателей театра "Приют комедианта", главным режиссером Государственной филармонии Санкт-Петербурга для детей и юношества, руководил созданным им Романтическим театром.