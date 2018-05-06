Умер актер и режиссер Юрий Томошевский

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. В Германии на 62-м году жизни скончался актер и театральный режиссер Юрий Томошевский. Об этом сообщается на сайте Центра Михаила Шемякина.

"Это невосполнимая потеря для всех нас. Приносим самые искренние соболезнования семье, близким и коллегам Юрия Томошевского. Светлая память!" — говорится в сообщении центра.

Томошевский родился в 1956 году в Пятигорске. Окончил актерский факультет Государственного института театрального искусства имени Луначарского в Москве. С 1978 по 1993 год работал актером Большого драматического театра имени Горького.

Он был одним из основателей театра "Приют комедианта", главным режиссером Государственной филармонии Санкт-Петербурга для детей и юношества, руководил созданным им Романтическим театром.

В качестве актера участвовал в съемках комедии Юрия Мамина "Горько!", "Торпедоносцах" Семена Арановича, а также в других фильмах и сериалах.