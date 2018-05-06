Умер бывший директор "Машины времени" Владимир Сапунов

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. На 66-м году жизни скончался бывший директор рок-группы "Машина времени" Владимир Сапунов. Об этом в Facebook сообщил его брат Андрей Сапунов.

"Брат умер…" — написал он.

Владимир Сапунов руководил коллективом с 1994 года. В 2017-м он покинул должность директора, однако, по собственным словам, сохранил дружеские отношения с артистами.

Группа "Машина времени" была основана Андреем Макаревичем и Сергеем Кавагоэ в 1969 году. В разное время в ее состав входили Евгений Маргулис, Александр Зайцев, Петр Подгородецкий, Андрей Державин и другие музыканты. На сегодняшний день участниками коллектива являются Андрей Макаревич, Александр Кутиков и Валерий Ефремов.