Главным режиссером РАМТа с нового сезона станет Егор Перегудов

МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Новая должность главного режиссера появится с нового сезона в Российском Молодежном театре, ее займет Егор Перегудов, сообщили в пресс-службе театра.

О том, что режиссер Перегудов займет новую должность, в субботу на сборе труппы объявил художественный руководитель театра Алексей Бородин.

"Егор – замечательный, очень талантливый режиссер, а главное, как мне кажется, он очень близок нам по духу. С нового сезона мы будем работать вместе", — приводит пресс-служба слова Бородина.

Перегудов хорошо знаком коллективу театра, где он уже поставил спектакли "Под давлением 1-3" и "Скупой". Кроме того, он автор 12 театральных постановок в театрах "Современник", "Сатирикон", РАМТ.

"В РАМТе я поставил свой первый спектакль, затем свой первый спектакль на Большой сцене. Это предложение стало для меня неожиданностью, я чувствую большую ответственность и очень волнуюсь", — сказал Перегудов.

Егор Перегудов – театральный режиссер, педагог, переводчик. В 2005 закончил ИНЯЗ им. Мориса Тореза (специальность — синхронный перевод с немецкого и английского языков). В 2010 году закончил режиссерский факультет ГИТИСа – мастерскую Сергея Женовача. С 2011 по 2018 работал режиссером театра "Современник".