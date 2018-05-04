В Малом театре пройдет фестиваль "Островский в Доме Островского"

МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Фестиваль "Островский в Доме Островского", приуроченный к 195-летию русского классика Александра Островского, пройдет в Малом театре с 11 по 17 мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.

Впервые спектакли в рамках форума будут представлены на исторической сцене Малого театра, недавно открывшегося после реконструкции. Нынешний, ХII по счету, фестиваль приобрел статус международного – в этом году кроме российских театров в нем примут участие труппы из Риги и Белграда. В программе фестиваля семь спектаклей по пьесам великого русского драматурга.

Откроется фестиваль 11 мая спектаклем "Сердце не камень" в постановке режиссера Владимира Драгунова. В роли купца Каркунова – народный артист России Василий Бочкарев.

Далее в программе спектакль "Доходное место" Югославского драматического театра в режиссуре Эгона Савина, "Любовные кружева" ("Женитьба Белугина") Санкт-Петербургского молодежного театра на Фонтанке в постановке Семена Спивака и Михаила Черняка, "Волки и овцы" Рыбинского драматического театра режиссера Петра Орлова, "Волки и овцы" Нижегородского театра драмы имени Горького в режиссуре Аллы Решетниковой.

Столицу представит Московский Губернский театр, который покажет спектакль "Нашла коса на камень" в постановке Сергея Безрукова.

Завершит фестиваль Рижский драматический театр имени Михаила Чехова спектаклем "Не все коту масленица" в постановке Игоря Коняева.