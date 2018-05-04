"Союзмультфильм" покажет новую серию мультфильма "Простоквашино" 4 мая

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Вторая серия мультфильма "Возвращение в Простоквашино" появится в пятницу в соцсетях "ВКонтакте", "Одноклассники", а также на сайте "Кино Mail.Ru", сообщила пресс-служба киностудии "Союзмультфильм".
"Киностудия "Союзмультфильм" покажет вторую серию "Простоквашино" 4 мая 2018 года. Эксклюзивная трансляция мультфильма пройдёт на ресурсах Mail.Ru Group, на сайте "Кино Mail.Ru", в соцсетях ВКонтакте и Одноклассники. Хронометраж второй серии также составит 6.30 минут, однако темпо-ритм повествования несколько замедлится по сравнению с первым эпизодом", — говорится в сообщении пресс-службы.