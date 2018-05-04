"Союзмультфильм" покажет новую серию мультфильма "Простоквашино" 4 мая

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Вторая серия мультфильма "Возвращение в Простоквашино" появится в пятницу в соцсетях "ВКонтакте", "Одноклассники", а также на сайте "Кино Mail.Ru", сообщила пресс-служба киностудии "Союзмультфильм".

Эксклюзивная премьера мультсериала состоялась на этих платформах в начале апреля. В новых сериях мультфильма пса Шарика озвучивает музыкант Гарик Сукачев, актер Иван Охлобыстин подарил свой голос почтальону Печкину, а актриса Юлия Меньшова — маме Дяди Федора. Самого Дядю Федора озвучивает юный актер Алексей Онежен. Кот Матроскин заговорил голосом Антона Табакова. На сегодняшний день первая серия современного "Простоквашино" набрала более 25 миллионов просмотров.

"Киностудия "Союзмультфильм" покажет вторую серию "Простоквашино" 4 мая 2018 года. Эксклюзивная трансляция мультфильма пройдёт на ресурсах Mail.Ru Group, на сайте "Кино Mail.Ru", в соцсетях ВКонтакте и Одноклассники. Хронометраж второй серии также составит 6.30 минут, однако темпо-ритм повествования несколько замедлится по сравнению с первым эпизодом", — говорится в сообщении пресс-службы.