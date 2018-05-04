Выходные в Москве: спектакль "Телефонная комедия" и премьеры с Берлинале

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Грядущие выходные москвичи и гости столицы могут провести на выставке современного искусства "Невозможное неизбежно. Идеи, которые меняют мир" в Еврейском музее и центре толерантности, посмотреть спектакль "Мастер и Маргарита" в Студии театрального искусства или оценить премьерную постановку "Телефонная комедия" в Школе современной пьесы, погрузится в новый анимационный фильм американского режиссера Уэса Андерсона "Остров собак", а также ознакомиться с призером Берлинале — картиной "Лицо" Малгожаты Шумовской.
Театр
В субботу в Студии театрального искусства покажут спектакль по мотивам романа "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова – историю, которую перенести на театральную сцену не так-то просто. Действие культового произведения разворачивается в нескольких временах, затрагивая важные философские и бытийные вопросы. Режиссер постановки Сергей Женовач, не так давно назначенный худруком МХТ имени Чехова, главной сюжетной линией выбирает историю любви Маргариты и Мастера.
"Изначально нам не хотелось идти по пути иллюстрирования сюжета. А хотелось вникнуть в замысел романа и выдумать свою сценическую реальность. В сочинении этого спектакля нам очень помогли черновики и варианты редакций великого романа", — рассказал Женовач.
Роли в спектакле исполняют Сергей Аброскин, Алексей Вертков, Евгения Громова, Вячеслав Евлантьев и другие артисты.
Главную роль в постановке исполняет Ирина Алферова, также в спектакле задействованы Максим Евсеев, Алексей Гнилицкий, Кирилл Емельянов и другие. Режиссером выступил Константин Солдатов.
Выставки
О неизбежности невозможного вместе с изобретателями рассуждают современные художники: специально для выставки медиахудожник::vtol::, арт-группа "Куда бегут собаки", Playtronica, Аня Мохова, Иван Карпов, Денис Патракеев и Роман Сакин разработали серию интерактивных объектов, отражающих фантазии, предчувствия, прогнозы, открытия и достижения многих поколений изобретателей, футурологов и писателей-фантастов. Посетители выставки могут воспользоваться услугами машины, предсказывающей будущее, научиться общаться друг с другом без слов, "обрести" крылья, увидеть посвященную бессмертию кунсткамеру и функционирующий вертикальный сад с настоящим базиликом и сельдереем.
Смысловым и структурным стержнем, своего рода метавысказыванием, становится здесь видео "Свидетельство" (2015), общий хронометраж которого составляет без малого два часа. В нем сопрягаются все важные для Сокола темы — личной судьбы и коллективной памяти, труда и скитания. В основу сюжета легли воспоминания отца художника: в 1941 году одиннадцатилетним мальчиком он оказался в еврейском гетто на территории, оккупированной немцами Украины. Однако, программное для Сокола, это произведение выходит далеко за рамки автобиографического повествования.
Кино
Концерты
Рэпер Гнойный (Вячеслав Машнов), также известный под псевдонимом Слава КПСС, в субботу выступит на сцене клуба "Театръ".
Кроме того, в субботу в клубе "Союз композиторов" исполнит хиты в жанре соул и фанк бывшая солистка рок-группы "Квартал" Софи Окран.