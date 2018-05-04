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Культура

Выходные в Москве: спектакль "Телефонная комедия" и премьеры с Берлинале

15:2804.05.2018
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© РИА Новости / Александр НатрускинПерейти в фотобанкМосква. Архивное фотоМосква. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Грядущие выходные москвичи и гости столицы могут провести на выставке современного искусства "Невозможное неизбежно. Идеи, которые меняют мир" в Еврейском музее и центре толерантности, посмотреть спектакль "Мастер и Маргарита" в Студии театрального искусства или оценить премьерную постановку "Телефонная комедия" в Школе современной пьесы, погрузится в новый анимационный фильм американского режиссера Уэса Андерсона "Остров собак", а также ознакомиться с призером Берлинале — картиной "Лицо" Малгожаты Шумовской.

Режиссер Николай Лебедев. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Режиссер фильма "Легенда №17" снимет картину "Мастер и Маргарита"

Театр

В субботу в Студии театрального искусства покажут спектакль по мотивам романа "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова – историю, которую перенести на театральную сцену не так-то просто. Действие культового произведения разворачивается в нескольких временах, затрагивая важные философские и бытийные вопросы. Режиссер постановки Сергей Женовач, не так давно назначенный худруком МХТ имени Чехова, главной сюжетной линией выбирает историю любви Маргариты и Мастера.

"Изначально нам не хотелось идти по пути иллюстрирования сюжета. А хотелось вникнуть в замысел романа и выдумать свою сценическую реальность. В сочинении этого спектакля нам очень помогли черновики и варианты редакций великого романа", — рассказал Женовач.

Роли в спектакле исполняют Сергей Аброскин, Алексей Вертков, Евгения Громова, Вячеслав Евлантьев и другие артисты.

Зрительный зал Большого театра в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Бабушкин
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На сцене Школы современной пьесы в воскресенье состоится премьерный показ спектакля "Телефонная комедия", основой для которого послужила пьеса Владимира Жеребцова "Позвоночница". По сюжету главная героиня — Позвоночница высшего разряда — работает в Департаменте случайности. Ее задача состоит в том, чтобы обеспечивать случайные телефонные соединения, не задумываясь о последствиях, но доброта не позволяет ей бросать на произвол судьбы несчастных и запутавшихся людей на том конце провода. Она помогает и бандитам, и полицейским, и пьяницам и совершенно не боится высшего начальства.

Главную роль в постановке исполняет Ирина Алферова, также в спектакле задействованы Максим Евсеев, Алексей Гнилицкий, Кирилл Емельянов и другие. Режиссером выступил Константин Солдатов.

Выставки

Актер Сильвестр Сталлоне. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Сильвестр Сталлоне осенью привезет в Москву спектакль "Преодоление"
В Еврейском музее и центре толерантности проходит выставка об истории изобретений и культуре инноваций – "Невозможное неизбежно. Идеи, которые меняют мир". Это проект о мечтах, которые остаются неизменными на протяжении столетий: стремлении к бессмертию, неограниченному познанию, творению жизни, изобретению вечного двигателя, обретению сверхспособностей. На выставке "Невозможное неизбежно" представлены исторические прототипы современных технологий — от электромобиля Николая II до советского видеотелефона — предшественника Skype.

О неизбежности невозможного вместе с изобретателями рассуждают современные художники: специально для выставки медиахудожник::vtol::, арт-группа "Куда бегут собаки", Playtronica, Аня Мохова, Иван Карпов, Денис Патракеев и Роман Сакин разработали серию интерактивных объектов, отражающих фантазии, предчувствия, прогнозы, открытия и достижения многих поколений изобретателей, футурологов и писателей-фантастов. Посетители выставки могут воспользоваться услугами машины, предсказывающей будущее, научиться общаться друг с другом без слов, "обрести" крылья, увидеть посвященную бессмертию кунсткамеру и функционирующий вертикальный сад с настоящим базиликом и сельдереем.

Колокольня Никольского собора в Калязине. Архивное фото.
© РИА Новости / Евгений Бушуев
Китеж-град в XXI веке: как "восстают из-под воды" затопленные обители
В Московском музее современного искусства можно сходить на первую масштабную персональную выставку современного художника Хаима Сокола. Экспозиция объединяет произведения Сокола разных лет, исполненные в широком диапазоне техник и материалов, — инсталляции, видео, объекты, "перформативную" графику, тексты. Две монументальные работы разместятся под открытым небом, во дворе музея. При этом выставка задумана не столько как ретроспектива, обобщающая двенадцатилетний период работы художника, сколько как новый синтетический проект.

Смысловым и структурным стержнем, своего рода метавысказыванием, становится здесь видео "Свидетельство" (2015), общий хронометраж которого составляет без малого два часа. В нем сопрягаются все важные для Сокола темы — личной судьбы и коллективной памяти, труда и скитания. В основу сюжета легли воспоминания отца художника: в 1941 году одиннадцатилетним мальчиком он оказался в еврейском гетто на территории, оккупированной немцами Украины. Однако, программное для Сокола, это произведение выходит далеко за рамки автобиографического повествования.

Кино

Вывеска кинотеатра. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Кинопремьеры недели: новые "Мстители" и "Остров собак" Уэса Андерсона
На этой неделе до российского проката наконец-то добрался анимационный фильм американского перфекциониста Уэса Андерсона. Картина рассказывает историю 12-летного Атари Кобаяси, который служит охранником продажного градоначальника. После того как власти города Мегасаки решают изгнать всех животных на свалку, Атари в одиночку пускается на поиски своего друга и пса Спотса. Голоса героям фильма подарили Брайан Крэнстон, Эдвард Нортон, Лив Шрайбер, Билл Мюррей, Джефф Голдблюм, Скарлетт Йоханссон и Тильда Суинтон. Весь фильм сделан вручную без малейшего участия компьютерной графики. Мировая премьера картины прошла на Берлинале, где Андерсон получил "Серебряного медведя" за режиссуру.

Рэпер Вячеслав Машнов
© YouTube-канал Слава КПСС
Жизнь после баттла: как Гнойный из звезды интернета стал ровней Киркорову
Еще один выходец и призер Берлинского фестиваля — фильм польского режиссера Малгожаты Шумовской. Действие картины происходит в польской провинции и рассказывает про красавца Яцека. Он трудится на возведении самой высокой в мире статуи Иисуса Христа, а по вечерам зажигает на танцполе с любимой девушкой. Однажды Яцек получает серьезную травму и чудом спасается, правда врачи пересаживают ему чужое лицо. Эта операция делает Яцека настоящим национальным героем, только вот с новым лицом трудно смириться и его окружению, и ему самому.

Концерты

Рэпер Гнойный (Вячеслав Машнов), также известный под псевдонимом Слава КПСС, в субботу выступит на сцене клуба "Театръ".

Кроме того, в субботу в клубе "Союз композиторов" исполнит хиты в жанре соул и фанк бывшая солистка рок-группы "Квартал" Софи Окран.

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