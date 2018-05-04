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В ООН прошел показ фильма "Собибор"

05:2304.05.2018
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© Фото : Cinema ProductionКадр из фильма СобиборКадр из фильма Собибор
© Фото : Cinema Production

ООН, 4 мая — РИА Новости. Показ российского фильма "Собибор" о восстании в нацистском лагере в октябре 1943 года состоялся в ООН в преддверии Дня Победы.

Российский режиссер и актер Константин Хабенский на премьере своего фильма Собибор. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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"Я с особым вниманием и уважением отношусь к людям, которые трудятся в этих стенах, потому что в их силах сделать так, чтобы наши дети, дети наших детей — жили в мире, согласии, любви, в культурных обменах. И я надеюсь, что все так и будет (…) Наш фильм о людях, наш фильм для людей", — сказал режиссер и исполнитель главной роли Константин Хабенский, представляя фильм в зале Cовета ООН по опеке.

Нью-Йорк — одна из остановок в зарубежном туре картины, который начался в Варшаве и закончится показом 9 мая в Берлине. Накануне фильм был представлен в посольстве России в Вашингтоне, куда были приглашены сотрудники госдепа и различных дипмиссий. В ООН аудитория также международная — в зале присутствовали постоянные представители Китая, Узбекистана, Туниса, дипломаты Белоруссии, Германии, Израиля и других делегаций, а также общественные организации и проживающие в Нью-Йорке ветераны Великой Отечественной.

Фильм "Собибор" — "это другая страница той великой, страшной, ужасной войны, которая, мы все надеемся, больше никогда не повторится", сказал постпред РФ при ООН Василий Небензя перед показом.

Кадр из фильма Собибор
© Cinema Production (2018)
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"Фильм показывает тяжелую, ужасающую правду, которую нельзя забывать как предостережение, как голос совести, как память о том, что это должно оставаться в наших сердцах", — сказал Небензя. Он отметил, что лагерь смерти "Собибор", где за год погибло почти 250 тысяч человек, "остался в памяти людей не только как символ страданий и жесткости, но и стал символом триумфа человеческого духа, духа людей, измученных суровыми застенками".

"Именно ужасы той войны и твердое намерение не допустить повторение этой трагедии лежали в основании построения послевоенного мира и создания Организации Объединенных Наций. Спустя 73 года после той великой Победы, сегодня мы, может быть, больше, чем когда-либо, в свете новых вызовов и угроз, которые стоят перед человечеством, должны осознавать свою ответственность перед международным сообществом и понимать те катастрофические последствия, к которым приводят непродуманные шаги и силовые решения, возникающих противоречий", — сказал российский постпред.

Кадр из фильма Собибор
© Cinema Production (2018)
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По окончании показа зал стоя аплодировал картине.

Кинолента основана на реальных событиях и повествует о единственном за всю историю Второй мировой войны успешном восстании в нацистском лагере смерти "Собибор" в Польше в октябре 1943 года. Его возглавил советский офицер Александр Печерский.

По данным историков, 14 октября 1943 года из почти 550 заключенных 130 не приняли участие в восстании, около 80 погибли при побеге. В ходе последовавшей и продолжавшейся две недели облавы около 170 беглецов были найдены германской полицией. Все они сразу же были расстреляны. В период с ноября 1943 года и до освобождения Польши Красной армией в январе 1945 года еще около 90 бывших узников были выданы нацистам местным населением либо убиты коллаборационистами. До конца войны дожили, по различным данным, лишь 53 участника восстания.

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