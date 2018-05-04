В ООН прошел показ фильма "Собибор"

ООН, 4 мая — РИА Новости. Показ российского фильма "Собибор" о восстании в нацистском лагере в октябре 1943 года состоялся в ООН в преддверии Дня Победы.

"Я с особым вниманием и уважением отношусь к людям, которые трудятся в этих стенах, потому что в их силах сделать так, чтобы наши дети, дети наших детей — жили в мире, согласии, любви, в культурных обменах. И я надеюсь, что все так и будет (…) Наш фильм о людях, наш фильм для людей", — сказал режиссер и исполнитель главной роли Константин Хабенский, представляя фильм в зале Cовета ООН по опеке.

Нью-Йорк — одна из остановок в зарубежном туре картины, который начался в Варшаве и закончится показом 9 мая в Берлине. Накануне фильм был представлен в посольстве России в Вашингтоне, куда были приглашены сотрудники госдепа и различных дипмиссий. В ООН аудитория также международная — в зале присутствовали постоянные представители Китая, Узбекистана, Туниса, дипломаты Белоруссии, Германии, Израиля и других делегаций, а также общественные организации и проживающие в Нью-Йорке ветераны Великой Отечественной.

Фильм "Собибор" — "это другая страница той великой, страшной, ужасной войны, которая, мы все надеемся, больше никогда не повторится", сказал постпред РФ при ООН Василий Небензя перед показом.

"Фильм показывает тяжелую, ужасающую правду, которую нельзя забывать как предостережение, как голос совести, как память о том, что это должно оставаться в наших сердцах", — сказал Небензя. Он отметил, что лагерь смерти "Собибор", где за год погибло почти 250 тысяч человек, "остался в памяти людей не только как символ страданий и жесткости, но и стал символом триумфа человеческого духа, духа людей, измученных суровыми застенками".

"Именно ужасы той войны и твердое намерение не допустить повторение этой трагедии лежали в основании построения послевоенного мира и создания Организации Объединенных Наций. Спустя 73 года после той великой Победы, сегодня мы, может быть, больше, чем когда-либо, в свете новых вызовов и угроз, которые стоят перед человечеством, должны осознавать свою ответственность перед международным сообществом и понимать те катастрофические последствия, к которым приводят непродуманные шаги и силовые решения, возникающих противоречий", — сказал российский постпред.

По окончании показа зал стоя аплодировал картине.

Кинолента основана на реальных событиях и повествует о единственном за всю историю Второй мировой войны успешном восстании в нацистском лагере смерти "Собибор" в Польше в октябре 1943 года. Его возглавил советский офицер Александр Печерский.

По данным историков, 14 октября 1943 года из почти 550 заключенных 130 не приняли участие в восстании, около 80 погибли при побеге. В ходе последовавшей и продолжавшейся две недели облавы около 170 беглецов были найдены германской полицией. Все они сразу же были расстреляны. В период с ноября 1943 года и до освобождения Польши Красной армией в январе 1945 года еще около 90 бывших узников были выданы нацистам местным населением либо убиты коллаборационистами. До конца войны дожили, по различным данным, лишь 53 участника восстания.