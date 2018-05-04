В ООН прошел показ фильма "Собибор"

ООН, 4 мая — РИА Новости. Показ российского фильма "Собибор" о восстании в нацистском лагере в октябре 1943 года состоялся в ООН в преддверии Дня Победы.
"Я с особым вниманием и уважением отношусь к людям, которые трудятся в этих стенах, потому что в их силах сделать так, чтобы наши дети, дети наших детей — жили в мире, согласии, любви, в культурных обменах. И я надеюсь, что все так и будет (…) Наш фильм о людях, наш фильм для людей", — сказал режиссер и исполнитель главной роли Константин Хабенский, представляя фильм в зале Cовета ООН по опеке.
Нью-Йорк — одна из остановок в зарубежном туре картины, который начался в Варшаве и закончится показом 9 мая в Берлине. Накануне фильм был представлен в посольстве России в Вашингтоне, куда были приглашены сотрудники госдепа и различных дипмиссий. В ООН аудитория также международная — в зале присутствовали постоянные представители Китая, Узбекистана, Туниса, дипломаты Белоруссии, Германии, Израиля и других делегаций, а также общественные организации и проживающие в Нью-Йорке ветераны Великой Отечественной.
Фильм "Собибор" — "это другая страница той великой, страшной, ужасной войны, которая, мы все надеемся, больше никогда не повторится", сказал постпред РФ при ООН Василий Небензя перед показом.
"Именно ужасы той войны и твердое намерение не допустить повторение этой трагедии лежали в основании построения послевоенного мира и создания Организации Объединенных Наций. Спустя 73 года после той великой Победы, сегодня мы, может быть, больше, чем когда-либо, в свете новых вызовов и угроз, которые стоят перед человечеством, должны осознавать свою ответственность перед международным сообществом и понимать те катастрофические последствия, к которым приводят непродуманные шаги и силовые решения, возникающих противоречий", — сказал российский постпред.
Кинолента основана на реальных событиях и повествует о единственном за всю историю Второй мировой войны успешном восстании в нацистском лагере смерти "Собибор" в Польше в октябре 1943 года. Его возглавил советский офицер Александр Печерский.
По данным историков, 14 октября 1943 года из почти 550 заключенных 130 не приняли участие в восстании, около 80 погибли при побеге. В ходе последовавшей и продолжавшейся две недели облавы около 170 беглецов были найдены германской полицией. Все они сразу же были расстреляны. В период с ноября 1943 года и до освобождения Польши Красной армией в январе 1945 года еще около 90 бывших узников были выданы нацистам местным населением либо убиты коллаборационистами. До конца войны дожили, по различным данным, лишь 53 участника восстания.