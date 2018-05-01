Шведский музыкант Aвичи скончался от потери крови, сообщили СМИ

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Шведский диджей и музыкальный продюсер Aвичи скончался от массивной кровопотери, сообщил портал TMZ со ссылкой на собственные источники.
Источники TMZ, знакомые с обстоятельствами происшествия, заявляют, что к смерти привело кровотечение.
Ранее семья погибшего диджея сообщила, что музыкант испытывал "сильный стресс", к которому привел его "перфекционизм" и постоянная тяжелая работа.Forbes, в 2013 году музыкант входил в десятку самых высокооплачиваемых диджеев мира. В том же году Авичи выпустил дебютный альбом, куда вошла ставшая потом всемирно известной песня "Wake me up".
В 2016 году артист сообщил, что прекращает концертные выступления и поездки, но пообещал продолжать заниматься музыкой.