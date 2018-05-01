"Сатанилла" и "Разрыв-трава": угадайте, что скрывают афиши Большого театра

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. "Прелести гашиша" и "Разрыв-трава" — это не песни современных панк-групп, а названия реальных спектаклей, на которые ходила столичная публика до революции. Волонтеры проекта "Открой историю Большого" в партнерстве с ABBYY оцифровали почти 50 тысяч раритетных афиш главного театра страны. Пройдите тест РИА Новости, чтобы узнать интересные факты об этих необычных постановках.