На фасаде "Манежа" в Москве покажут фильмы о городах-героях

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Фильмы о городах-героях покажут с 1 по 11 мая в Москве на фасаде "Манежа", сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"С 1 по 11 мая на фасаде "Манежа" будем показывать мини-фильмы о городах-героях… Начало в 21.00 ", — написал он в своем аккаунте в Twitter.

С 1 по 11 мая на фасаде "Манежа" будем показывать мини-фильмы о городах-героях. Вы увидите Сталинград во время боя, осажденную немцами Москву, блокадный Ленинград и Мурманск под бомбежками. Начало в 21:00. #9Мая — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 30 апреля 2018 г.

Как отметил Собянин, зрители увидят Сталинград во время боя, осажденную немцами Москву, блокадный Ленинград и Мурманск под бомбежками.