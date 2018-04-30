Фильм "Тренер" возглавил российский прокат по итогам выходных

МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Фильм "Тренер", режиссером которого стал известный актер Данила Козловский, вторую неделю возглавляет российский прокат по кассовым сборам — за прошедший уикенд собрано 148,5 миллиона рублей, сообщает портал kinobusiness.

Российская спортивная драма о футболе — режиссерский дебют актера Козловского, исполнившего также главную роль. Общие кассовые сборы фильма за две недели составили более 571 миллионов рублей.

На втором месте анимационный фильм "Смешарики. Дежавю", собравший по итогам первого уикенда 88,6 миллиона рублей.

Третье место заняла еще одна новинка проката — триллер режиссера Джеффа Уодлоу "Правда или действие" со сборами в 65,6 миллиона рублей.

Российский фильм Кима Дружинина "Танки" занял четвертое место, собрав в прокате в выходные 37,6 миллиона рублей.

Замыкает пятерку лидеров американский триллер Джона Красински "Тихое место" со сборами 26,9 миллиона долларов (общие сборы за три недели проката — 299,1 миллиона рублей).