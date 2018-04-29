Одну из серий "Маша и Медведь" посмотрели более трех миллиардов раз

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Одна из серий популярного российского мультсериала "Маша и Медведь" набрала на сервисе YouTube более 3 миллиардов просмотров и занимает 6 место в списке самых просматриваемых видео, сообщили в пресс-службе проекта.

Российский мультсериал "Маша и Медведь" студии "Анимаккорд" впервые увидел свет в 2009 году и сейчас является мировым феноменом: он продан на всех континентах и везде имеет колоссальный успех. На сегодняшний день общее количество просмотров контента с Машей на YouTube со всего мира превышает цифру 35 миллиардов.

"Сегодня единственный анимационный ролик, который входит в топ-10 самых просматриваемых видео на YouTube за все время существования платформы, "Маша плюс каша", набрал более 3 миллиардов просмотров. Более того, эпизод "Маша плюс каша" занимает 6 место в списке самых просматриваемых видео на YouTube", — говорится в сообщении пресс-службы.