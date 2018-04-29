Стал известен состав жюри конкурса "Московская весна A Cappella"

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Определен состав жюри общегородского и международного конкурса "Московская весна A Cappella", сообщили РИА Новости в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны".

Международный конкурс-фестиваль "Московская весна A Cappella" стартовал в столице 27 апреля и продлится до 9 мая. Всего в Москве открылась 61 фестивальная площадка, а живые концерты будут идти почти на 40 локациях — в качестве сцен будут использованы крыши и балконы домов, а также лестницы городских скверов. На фестивале выступят более 180 коллективов из 16 стран мира, среди которых США, Италия, Франция и Великобритания, всего участие примут более 1,6 тысячи человек. Итоги конкурса жюри подведет 7 мая.

"Выбирать победителей конкурса "Московская весна A Cappella" будут члены профессионального жюри и москвичи, которые примут участие в онлайн-голосовании на сайте конкурса…. В состав профессионального жюри вошли продюсеры Виктор Дробыш и Иосиф Пригожин, оперные солисты Любовь Казарновская и Василий Герелло, звезды российской эстрады Валерия, Варвара и Станислав Пьеха, а также другие известные продюсеры и исполнители из России, Италии, США, Германии и Канады. Также в этом году у конкурса впервые появились амбассадоры — известные представители российской эстрады, спорта, телевидения и модельного бизнеса, которые расскажут о фестивале и конкурсантах в своих аккаунтах в социальных сетях", — говорится в сообщении.

Общегородской фестиваль и международный музыкальный конкурс "Московская весна A Cappella" впервые прошли в столице весной 2017 года. Тогда перед москвичами и туристами выступили 168 коллективов из 12 стран мира. В сумме они подарили зрителям 1200 живых выступлений (или порядка 8000 музыкальных композиций). Конкурсантов оценивало звездное жюри, в состав которого вошли российские и зарубежные исполнители, музыкальные продюсеры. Также любой желающий мог проголосовать за понравившегося исполнителя на официальном сайте фестиваля.