Друг Джигарханяна рассказал о состоянии здоровья артиста

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Актер и режиссер Армен Джигарханян чувствует себя лучше, но пока остается под наблюдением врачей, рассказал РИА Новости его друг Артур Согомонян.

Ранее в СМИ появились сообщения со ссылкой на источники в медицинских кругах о том, что актер экстренно госпитализирован в Москве и находится в коме. Согомонян опроверг РИА Новости слухи о том, что актер находится в коме. По его словам, врачи рекомендовали госпитализацию из-за того, что Джигарханян чувствовал слабость в последние несколько дней, но его состояние нормальное. Он также сообщал, что режиссер может вернуться в театр на следующей неделе.

"Армен Борисович чувствует себя уже лучше, но пока еще должен оставаться под наблюдением врачей", — сказал Согомонян.