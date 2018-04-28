В Туле пройдет молодежный культурный форум стран СНГ

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Молодежный культурный форум участников Содружества Независимых Государств в рамках Года культуры в СНГ пройдет в Туле с 14 по 16 мая, сообщила пресс-служба министерства культуры РФ.

"Главной темой станет текущая ситуация и перспективы сотрудничества между странами СНГ в сфере культуры, а также необходимость объединения усилий для поддержания общего культурного пространства Содружества", — говорится в сообщении.

Среди стран-участников форума Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Форум пройдет в Доме дворянского собрания и Тульском кремле.

На форуме будут работать восемь дискуссионных секций, посвященных музейному делу, добровольчеству в сфере культуры, театру, современному кино, музыке, роли русского языка в интеграции культурного пространства СНГ и использованию цифровых технологий в сфере культуры.

Известные деятели культуры расскажут о тенденциях и перспективах развития общекультурного пространства СНГ, познакомят с современными тенденциями в области культуры и сохранения наследия, расскажут о внедрении цифровых технологий. В мероприятии примут участие преподаватели, студенты и аспиранты профильных вузов, деятели культуры и искусства, руководители министерств и ведомств стран Содружества, а также представители музеев, театров, музыкальных учреждений и киноиндустрии.

В рамках культурной программы участники форума посетят показ дипломного спектакля выпускников Школы-студии МХАТ "ЧудоЧудоЧеловек" в Тульской областной филармонии, станут участниками экскурсионного квеста по тульским музеям, отправятся в Музей-усадьбу Льва Толстого "Ясная Поляна", примут участие в гастрономическом фестивале в городе Веневе.

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