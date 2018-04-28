Сильвестр Сталлоне осенью привезет в Москву спектакль "Преодоление"

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Американский актер Сильвестр Сталлоне приедет в Москву в сентябре, чтобы представить свою автобиографическую постановку "Преодоление", сообщает в субботу пресс-служба премии "След во вселенной".

"Звезда фильма "Рокки" приедет в Москву в сентябре 2018 года. В рамках своего визита он презентует российской публике в "Крокус Сити Холле" свою постановку "Преодоление", созданную на основе непростой биографии Сталлоне", — говорится в сообщении.

Американский киноактер, сценарист и режиссер Сильвестр Сталлоне прежде всего стал известен благодаря серии фильмов "Рокки" (Rocky), а также картинам о супермене-одиночке Рэмбо. В 2010 году вышел проект Сталлоне — боевик "Неудержимые" (The Expendables), в котором он выступил режиссером и снялся в главной роли. В фильме приняли участие известные голливудские актеры Джейсон Стэтхем, Брюс Уиллис, Микки Рурк и Арнольд Шварценеггер.

Сталлоне увлекается живописью и скульптурой. Выставки его картин проходили на ярмарке современного искусства Art Basel в Швейцарии, в Музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина в Москве, в Музее современного искусства в Ницце во Франции.