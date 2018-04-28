Путин объявил следующий год Годом театра в России

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Года театра в РФ в 2019 году, сообщает пресс-служба Кремля.
"В целях дальнейшего развития театрального искусства постановляю провести в 2019 году в Российской Федерации Год театра", — говорится в тексте указа.
Российскому правительству поручено до 1 июня образовать оргкомитет по проведению Года театра и утвердить его состав. Кроме того, кабмину поручено обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий по проведению в РФ Года театра.
Властям регионов также рекомендовано осуществлять мероприятия в рамках в Года театра.