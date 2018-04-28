Путин объявил следующий год Годом театра в России

Президент РФ Владимир Путин и председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин во время встречи. 28 апреля 2018

Президент РФ Владимир Путин и председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин во время встречи. 28 апреля 2018

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Года театра в РФ в 2019 году, сообщает пресс-служба Кремля.

В субботу на встрече с председателем Союза театральных деятелей РФ Александром Калягиным президент обсуждал театральные вопросы. Глава союза высказал пожелание сделать 2019 год в России Годом театра. Это предложение поддержал Путин.

"В целях дальнейшего развития театрального искусства постановляю провести в 2019 году в Российской Федерации Год театра", — говорится в тексте указа.

Российскому правительству поручено до 1 июня образовать оргкомитет по проведению Года театра и утвердить его состав. Кроме того, кабмину поручено обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий по проведению в РФ Года театра.

Властям регионов также рекомендовано осуществлять мероприятия в рамках в Года театра.