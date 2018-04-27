Первый канал покажет Евровидение

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Первый канал 8, 10 и 12 мая будет транслировать песенный конкурс Евровидение-2018, сообщает дирекция Общественных связей телеканала.

Россию на Евровидении в этом году будет представлять Юлия Самойлова с песней I Won't Break. Режиссер-постановщик концертного номера – Алексей Голубев, ставивший номер для Полины Гагариной на "Евровидении" в Вене в 2015 году, когда та заняла второе место.

"Первый канал представляет трансляции конкурса песни Евровидение-2018, который в этом году впервые пройдет в Португалии", — говорится в сообщении.

Участниками первого полуфинала, который пройдет 8 мая, станут Азербайджан, Исландия, Албания, Бельгия, Чехия, Литва, Израиль, Белоруссия, Эстония, Болгария, Македония, Хорватия, Австрия, Греция, Финляндия, Армения, Швейцария, Ирландия и Кипр.

Второй полуфинал состоится 10 мая, в нем будут участвовать Норвегия, Румыния, Сербия, Сан-Марино, Дания, Россия, Молдавия, Голландия, Австралия, Грузия, Польша, Мальта, Венгрия, Латвия, Швеция, Черногория, Словения и Украина.

"Из каждого полуфинала в финал (12 мая) выходит по 10 стран, набравших больше всего голосов. В финале они присоединятся к "большой пятерке" стран (Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания)", — поясняют в пресс-службе Первого канала.

Трансляция 8 мая начнется в 23.30, 10 и 12 мая — в 22.00.

Евровидение-2017 прошло в Киеве. Представлять Россию на конкурсе должна была Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. На Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и в сложившейся ситуации не сочли возможным транслировать конкурс.